В Microsoft придумали как добавить поддержку сенсорного ввода в ноутбуках с обычными экранами
Хотя Windows-ноутбуков с сенсорными экранами становится все больше, в наши дни большая часть компьютеров оснащается стандартными дисплеями. Современное ПО все чаще требует поддержку подобного способа ввода, потому постепенно отсутствие сенсора становится проблемой. В качестве примера можно привести ситуацию, когда вам нужно поставить свою подпись на присланном по почте документе - в современных условиях его придется для начала распечатать, подписать ручкой и затем снова сосканировать и отправить обратно. Довольно трудоемкий и долгий процесс.
Однако, в Microsoft, похоже, нашли решение проблемы - компания запатентовала метод симуляции сенсорного экрана для устройств с обычными дисплеями. В нем описывается метод использования тачпада ноутбука в качестве небольшого сенсорного экрана - на дисплее ввод осуществляется на соразмерной тачпаду области. Касания и передвижения пальца по сенсорной площадке будут обрабатываться в этой области так же, как если бы вы пользовались планшетом.
В описании патента также есть отсылки к использованию смартфона в качестве тачпада - такой сценарий предусмотрен для пользователей настольных ПК.