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В Microsoft придумали как добавить поддержку сенсорного ввода в ноутбуках с обычными экранами

Метод симуляции сенсорного экрана от Microsoft (Изображение: Patent Scope)
Метод симуляции сенсорного экрана от Microsoft (Изображение: Patent Scope)
ОС Windows уже давным давно поддерживает сенсорные экраны, но большинство ноутбуков по-прежнему выпускается со стандартными дисплеями без сенсора - исключение представляют лишь моноблоки. Однако, в Microsoft придумали как можно эмулировать сенсорный экран в ноутбуках с обычными дисплеями.
Craig Ward,
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Хотя Windows-ноутбуков с сенсорными экранами становится все больше, в наши дни большая часть компьютеров оснащается стандартными дисплеями. Современное ПО все чаще требует поддержку подобного способа ввода, потому постепенно отсутствие сенсора становится проблемой. В качестве примера можно привести ситуацию, когда вам нужно поставить свою подпись на присланном по почте документе - в современных условиях его придется для начала распечатать, подписать ручкой и затем снова сосканировать и отправить обратно. Довольно трудоемкий и долгий процесс.

Однако, в Microsoft, похоже, нашли решение проблемы - компания запатентовала метод симуляции сенсорного экрана для устройств с обычными дисплеями. В нем описывается метод использования тачпада ноутбука в качестве небольшого сенсорного экрана - на дисплее ввод осуществляется на соразмерной тачпаду области. Касания и передвижения пальца по сенсорной площадке будут обрабатываться в этой области так же, как если бы вы пользовались планшетом.

В описании патента также есть отсылки к использованию смартфона в качестве тачпада - такой сценарий предусмотрен для пользователей настольных ПК.

Источник(и)

Windows United

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> Обзоры Ноутбуков, Смартфонов, Планшетов. Тесты и Новости > Новости > Архив новостей > Архив новостей за 2020 08 > В Microsoft придумали как добавить поддержку сенсорного ввода в ноутбуках с обычными экранами
Craig Ward, 2020-08-17 (Update: 2020-08-17)
Craig Ward
Editor of the original article: Craig Ward - News Editor

 