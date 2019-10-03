Windows 10X — "облегченная" версия Windows 10 для устройств с двумя экранами

Во время презентации Surface Neo, Microsoft показала раннюю сборку Windows 10X — специальную версию Windows 10 которая оптимизирована под устройства с двумя дисплеями. Windows 10X позволяет запускать стандартные приложения из набора Win32, а также предоставит новые способы взаимодействия с ними, разработанные специально для двухэкранных устройств. Windows 10X появится в следующем году на Surface Neo и схожих устройствах от Asus, HP, Dell и Lenovo.

Microsoft уже довольно давно планировала создать ОС с новыми осовремененными возможностями. Вчера, на мероприятии Surface, компания продемонстрировала во всей красе последнюю вариацию Windows 10 – Windows 10X. В ней Microsoft, похоже, наконец-то нашла решение, которое исправляет некоторые недостатки Windows RT и Windows 10 S и позволяет ОС быть более мобильной, производительной и пригодной для работы с двумя экранами.

Windows 10X – это не новая версия Windows, созданная с нуля. Это обычная Windows 10, построенная на давно знакомой основе OneCore, но с пользовательским интерфейсом, предназначенным для работы на двух экранах одновременно. Наиболее очевидное изменение, сразу же бросающееся в глаза – меню «Пуск», которое теперь отображает значки приложений вместо живых плиток, а также список последних документов. Если вы использовали Microsoft Launcher на Android, то сразу поймёте, откуда эта идея.

В отличие от Windows RT и Windows 10 S, Windows 10X по умолчанию поддерживает обычные приложения из набора Win32, которые запускаются в своего рода контейнере, чтобы предотвратить стремительный расход батареи. Подробная информация об этом на данный момент скудна, но мы наверняка услышим больше на конференции Build 2020 в мае. Windows 10X – пример того, что универсальная платформа Windows (Universal Windows Platform) не умерла, а разработчики уже почти год работают с прототипами устройств, так что в ближайшее время нам гарантирована довольно неплохая коллекция приложений в Microsoft Store, использующих все преимущества двух дисплеев.

Windows 10X – это не та ОС, которую можно установлена непосредственно на любой ПК (хотя технически это вполне возможно) или обновиться до неё с текущей версии Windows 10. Новая ОС будет доступна осенью 2020 года исключительно для устройств с двумя экранами, для обеспечения оптимальной работы. Производители, создающие устройства с двумя экранами (Asus, Dell, HP и Lenovo), также смогут использовать новую Windows 10X на своих ноутбуках.