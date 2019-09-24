Среди пользователей социальных сетей упала популярность продуктов Apple

Фирма, которая анализирует лояльность пользователей Twitter к брендам, утверждает, что мнение об iPhone на данной онлайн-платформе ухудшились по сравнению с показателями 2018 года. Результаты исследования также показывают, каково отношение пользователей к новым сервисам Apple TV Plus и Arcade.

Eagle Alpha - это компания, которая анализирует контент из социальных сетей на предмет лояльности пользователей к определённым темам или предметам. Данная фирма провела анализ того, что в Twitter пишут об Apple в последнее время. Eagle Alpha утверждает, что количество контента, который относится к iPhone, резко уменьшилось за последние 2 года. Правда, в 2019-м его объём немного увеличился (если сравнивать с прошлым годом), но так и не достиг показателей 2017 года.

Эти результаты получены путём анализа «13 миллионов упоминаний об iPhone в Twitter и поисковых данных Google за 2016-19 года». Отчёт по результатам этого исследования показывает, что общее отношение к iPhone на платформе Twitter стало более прохладным в период с 2018 по 2019 год (на языке цифр позитивные изменения – это движение по шкале от 0 до 5, а негативные – от -5 до 0).

Также были проанализированы отношение пользователей к таким параметрам iPhone, как: автономность, дисплей, камера и цена. Ни один из показателей не вырос по сравнению с прошлым годом. Генеральный директор Eagle Alpha Эммет Килдуфф (Emmett Kilduff) упомянул некоторые возможные причины снижения лояльности к iPhone. Одна из них – вид задней камеры новой серии устройств, который может вызвать негативные эмоции у тех, кто страдает трипофобией (боязнью множественных отверстий, пористых структур).

С другой стороны, увеличилась лояльность к услугам Apple. Упоминаний о них, в частности, о музыкальных сервисах, стало больше, чем в четвёртом квартале прошлого года. Однако это не относится к TV Plus и Arcade, которые пережили первоначальный всплеск интереса, связанный с их внедрением в марте этого года, но не смогли удержать внимание аудитории.