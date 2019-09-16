Ещё больше подробностей о графическом процессоре Metal Engine нового Apple A13 Bionic

После презентации последних iPhone Apple подробно рассказала о некоторых улучшениях Metal Engine в A13 Bionic и о том, как разработчики могут воспользоваться ими в своих приложениях. Эти улучшения позволяют повысить общую производительность графического процессора и снизить энергопотребление.

В новых Apple iPhone много нововведений, но чип A13 Bionic – самое значительное из них. Новая однокристальная система от Apple создавалась по 7-нм EUV-техпроцессу на TSMC и содержит 8,5 миллиардов транзисторов. Уже не раз говорилось о повышении производительности графического процессора на 20% и уменьшении энергопотребления на 40%. Apple выпустила новое видео для разработчиков, в котором рассказала о некоторых улучшениях, касающихся графики.

Графический процессор системы A13 Bionic был обновлён сразу в трёх основных областях: производительность, архитектура и функции Metal; он вдвое быстрее фильтрует текстуры FP16 для обеспечения режима HDR, а также лучше справляется с параллельным рендерингом и вычислительной обработкой.

Apple подробно рассказала о некоторых новых функциях A13 Metal, таких как делимые текстуры, карты степени растеризации и многое другое. Делимые текстуры позволяют контролировать, какие текстуры из Metal вы хотите сохранить в специальном отсеке памяти, который называется Sparse Heap. Это позволяет осуществлять потоковую передачу текстуры, загружая только те фрагменты, которые необходимы для текущего изображения.

Вторым улучшением графического процессора являются карты степени растеризации (Rasterization Rate Maps) – они позволяют отображать наиболее важные области изображения в самом высоком разрешении. А те области, которые вне фокуса восприятия растеризируются в более низком разрешении для экономии пропускной способности графического процессора.

Apple утверждает, что эти и другие улучшения Metal, такие как: Vertex Amplification, Tier-2 Argument Buffer, новые SIMD-инструкции и ASTC (Адаптивное масштабируемое сжатие текстур) для HDR – как раз-таки, и обеспечивают более высокую производительность и значительно сниженное энергопотребление четырехъядерного графического процессора A13 по сравнению с A12 Bionic.

Если вы желаете ознакомиться с возможностями графического процессора Metal от Apple более подробно, то пройдите по ссылке ниже и посмотрите полную получасовую презентацию.