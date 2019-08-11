Китайские Redmi K20 Pro получат бета-версию Android Q

Появилась информация о том, что на некоторых Redmi K20 Pro в Китае будет установлен Android Q. Пользователи этих смартфонов подали в начале года заявку на участие в бета-программе по тестированию новой прошивки. Следовательно, модель K20 Pro, возможно, получит предварительный доступ к новой версии ОС вместе с Xiaomi Mi 9.

Флагман Redmi 2019 года, K20 Pro, имеет все шансы получить доступ к бета-версии Android Q до конца этого года. Китайский бренд использует аналогичное программное обеспечение, что и его компания-владелец Xiaomi, поэтому новая эксклюзивная бета-версия будет также включать интерфейс MIUI OС.

К сожалению, версия MIUI Beta 9.8.8, предназначена только для моделей K20 Pro на территории Китая (т.е. нет перевода на другие языки). Пользователи утверждают, что стабильность предоставленного обновления почти такая же, как у MIUI 10 на базе Android Pie.

Те, кто установит бета-версию на Redmi K20 Pro, смогут оценить новый дизайн уведомлений, строки состояния и переключателя приложений. Похоже, что данный смартфон стал одним из очень немногих устройств Xiaomi, получивших такое обновление. В настоящее время ещё Mi 9 имеет доступ к новейшим разработкам Android Q. Однако в будущем количество устройств, участвующих в программе, возрастёт.