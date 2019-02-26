Первые настоящие фото смартфона Energizer Power Max P18K Pop с аккумулятором 18 000 мАч
В начале февраля стало известно о скором появлении Energizer Power Max P18K Pop с габаритами 153 x 74,8 x 18 мм. К сожалению, данные цифры довольно далеки от реальности – именно к такому выводу нас подталкивают фотографии, загруженные на ExpertReviews. Если брать во внимание не только передний дисплей, а всё устройство целиком, то легко понять, как же там уместился тот самый аккумулятор ёмкостью 18 000 мАч.
Кроме гигантской аккумуляторной батареи, Energizer Power Max P18K Pop может похвастаться 6,2-дюймовым дисплеем, 6 ГБ оперативной памяти и внутренним накопителем на 128 ГБ. Камер хватит даже самому искушённому фотографу-любителю: тройная основная, с модулями на 12 MП + 5 MП + 2 MП, и двойная фронтальная, с сенсорами на 16 MП + 2 MП. Мощный смартфон поставляется с версией ОС Android 9 Pie и процессором MediaTek Helio P70.
Выпуская Power Max P18K Pop за €600, компания Energizer сталкивается с определёнными рисками. Дело в том, что данный смартфон не является представителем класса защищенных телефонов, поэтому своей целевой аудитории (тех, кому нужен аккумулятор большой емкости, и тех, кто использует смартфоны в полевых условиях) он может и не понравиться. Более того, устройство вряд ли будет воспринято почитателями модных тенденций: Power Max P18K Pop, скорее всего, не влезет в стандартный карман современных брюк. Однако тем, кто хочет смотреть видеоконтент 48 часов подряд без необходимости (или без возможности) заряжать свой смартфон, он подойдёт просто идеально.