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Первые настоящие фото смартфона Energizer Power Max P18K Pop с аккумулятором 18 000 мАч

Реальный вес Energizer Power Max P18K Pop пока что неизвестен (Источник: ExpertReviews)
Реальный вес Energizer Power Max P18K Pop пока что неизвестен (Источник: ExpertReviews)
Ресурс ExpertReviews опубликовал несколько настоящих фотографий Energizer Power Max P18K Pop с аккумуляторной батареей емкостью 18 000 мАч. Смартфон, представленный компанией Energizer на MWC19, предлагает неплохую аппаратную начинку и довольно внушительный аккумулятор, который также можно использовать в качестве источника питания для других устройств. P18K Pop получил ценник в €600 (~ $681).
by Daniel R Deakin, 26.02.2019
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В начале февраля стало известно о скором появлении Energizer Power Max P18K Pop с габаритами 153 x 74,8 x 18 мм. К сожалению, данные цифры довольно далеки от реальности – именно к такому выводу нас подталкивают фотографии, загруженные на ExpertReviews. Если брать во внимание не только передний дисплей, а всё устройство целиком, то легко понять, как же там уместился тот самый аккумулятор ёмкостью 18 000 мАч.

Кроме гигантской аккумуляторной батареи, Energizer Power Max P18K Pop может похвастаться 6,2-дюймовым дисплеем, 6 ГБ оперативной памяти и внутренним накопителем на 128 ГБ. Камер хватит даже самому искушённому фотографу-любителю: тройная основная, с модулями на 12 MП + 5 MП + 2 MП, и двойная фронтальная, с сенсорами на 16 MП + 2 MП. Мощный смартфон поставляется с версией ОС Android 9 Pie и процессором MediaTek Helio P70.

Выпуская Power Max P18K Pop за €600, компания Energizer сталкивается с определёнными рисками. Дело в том, что данный смартфон не является представителем класса защищенных телефонов, поэтому своей целевой аудитории (тех, кому нужен аккумулятор большой емкости, и тех, кто использует смартфоны в полевых условиях) он может и не понравиться. Более того, устройство вряд ли будет воспринято почитателями модных тенденций: Power Max P18K Pop, скорее всего, не влезет в стандартный карман современных брюк. Однако тем, кто хочет смотреть видеоконтент 48 часов подряд без необходимости (или без возможности) заряжать свой смартфон, он подойдёт просто идеально.

Фронтальная часть P18K Pop выглядит вполне обычно... (Источник: ExpertReviews)
Фронтальная часть P18K Pop выглядит вполне обычно... (Источник: ExpertReviews)
...чего не скажешь о боковой и задней части устройства. (Источник: ExpertReviews)
...чего не скажешь о боковой и задней части устройства. (Источник: ExpertReviews)
Смартфон-аккумулятор оснащён экраном с разрешением 2280x1080 пикселей. (Источник: ExpertReviews)
Смартфон-аккумулятор оснащён экраном с разрешением 2280x1080 пикселей. (Источник: ExpertReviews)
 

Источник(и)

ExpertReviews

MacRumors

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Daniel R Deakin, 2019-02-26 (Update: 2019-02-26)

 