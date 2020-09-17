Флагман для любителей компактных смартфонов: Sony Xperia 5 II получил 120-Гц OLED дисплей

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Sony немного оклемалась и начинает выпускать интересные Android-смартфоны: новый Xperia 5 II однозначно завоюет внимание любителей компактных флагманов. Новинка получила 6.1-дюймовый FHD+ HDR OLED дисплей с соотношением 21:9 и частотой обновления 120 Гц. Высокая частота обновления - это как раз то, чего не хватало 4K OLED дисплею ранее вышедшего Xperia 1 II. Как и у последнего, новая компактная модель обладает внушительной батареей на 4000 мАч - это очень радует, ведь ранее у смартфонов Sony были серьезные проблемы с автономностью.

Как и старший Xperia 1 II, новый Xperia 5 II оснащен топовым чипсетом Qualcomm Snapdragon 865, но здесь в прошивке использован новый планировщик, который позволяет задействовать больше ядер одновременно. В смартфоне также установлено 8 ГБ ОЗУ, а также 128/256 ГБ встроенной памяти, присутствует слот для карт microSD емкостью до 1 ТБ. Так как Sony является спонсором Call of Duty: Mobile World Championship Tournament 2020, у Xperia 5 II появится поддержка частоты 120 Гц в COD Mobile, а позднее и в других играх.

Основная камера Xperia 5 II выглядит точно так же, как у Xperia 1 II, но в ней нет 3D ToF-сенсора. В ней используются те же три фотосенсора Sony на 12 МП каждый с различными объективами: 16-мм широкоугольный, 24-мм ультраширокоугольный и 70-мм телеобъектив с оптикой Zeiss. Линзы обладают специальным покрытием Zeiss T* которое снижает количество бликов и улучшает контрастность на снимках. Камера также поддерживает запись видео в 4K с HDR при частоте до 120 к/с (также поддерживается частота 24, 25, 30, и 60 к/с).

Любители качественного звука могут быть спокойны: новинка получила 3.5-мм аудио разъем. Тем не менее, беспроводные наушники также будут звучать хорошо, ведь смартфон получил поддержку кодеков aptX HD и LDAC. Xperia 5 II также поддерживает Dolby Atmos и проприетарный формат Sony 360 Reality Audio. Продажи Xperia 5 II стартуют в декабре, а цена будет оглашена позже.