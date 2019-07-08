Появились новые слухи о гибких устройствах от Sony и Apple

На этих выходных появились сведения о разработках новых устройств с гибкими дисплеями от Sony и Apple. По слухам, Sony работает над смартфоном, в то время как Apple планирует выпустить гибкий iPad с поддержкой 5G.

2019 год должен был стать годом гибких смартфонов, но все сложилось несколько иначе. Нашумевший Galaxy Fold от Samsung, открывающий эпоху смартфонов с раскладными дисплеями, должен был появится ещё в конце апреля, а Huawei Mate X – в июне. Тем не менее, запуск Mate X отодвинут как минимум до сентября, в то время как у (также отложенного) Galaxy Fold и вовсе ещё нет официальной даты выхода, хотя, поговаривают, что уже он готов к выпуску.

В данных флагманах были обнаружены некоторые дефекты, помешавшие их запланированному дебюту, однако это лишь временная заминка, складные устройства рано или поздно всё равно захватят рынок. Кроме того, появились слухи о том, что Sony тоже планирует представить гибкий смартфон в конце этого или в начале следующего года, в то время как Apple занимается разработкой раскладного iPad с поддержкой 5G. Блогер Max J опубликовал некоторые предполагаемые характеристики смартфона Sony (см. ниже), которые выглядят довольно многообещающе.

Слухи о раскладывающихся iPad от Apple гораздо более туманны, особенно в плане их дизайна. Судя по заявлению провайдера IHS Markit новинка от Apple будет поддерживать сети 5G. Учитывая, что первые iPhone с 5G появятся не ранее, чем в конце 2020 года, то складной iPad, вероятно, и вовсе появится в 2021 году, если вообще появится. Тем не менее, iOS 13/iPad OS наверняка адаптируют для гибких устройств, если, конечно, Apple будет готова рискнуть и внедрить новый форм-фактор.