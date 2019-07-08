Notebookcheck

Появились новые слухи о гибких устройствах от Sony и Apple

Раскладной смартфон Sony может быть очень похож на этот патент от Samsung (Изображение: Letsgodigital)
Раскладной смартфон Sony может быть очень похож на этот патент от Samsung (Изображение: Letsgodigital)
На этих выходных появились сведения о разработках новых устройств с гибкими дисплеями от Sony и Apple. По слухам, Sony работает над смартфоном, в то время как Apple планирует выпустить гибкий iPad с поддержкой 5G.
by Sanjiv Sathiah, 08.07.2019
Android Apple ARM телефоны сенсорный планшеты

2019 год должен был стать годом гибких смартфонов, но все сложилось несколько иначе. Нашумевший Galaxy Fold от Samsung, открывающий эпоху смартфонов с раскладными дисплеями, должен был появится ещё в конце апреля, а Huawei Mate X – в июне. Тем не менее, запуск Mate X отодвинут как минимум до сентября, в то время как у (также отложенного) Galaxy Fold и вовсе ещё нет официальной даты выхода, хотя, поговаривают, что уже он готов к выпуску.

В данных флагманах были обнаружены некоторые дефекты, помешавшие их запланированному дебюту, однако это лишь временная заминка, складные устройства рано или поздно всё равно захватят рынок. Кроме того, появились слухи о том, что Sony тоже планирует представить гибкий смартфон в конце этого или в начале следующего года, в то время как Apple занимается разработкой раскладного iPad с поддержкой 5G. Блогер Max J опубликовал некоторые предполагаемые характеристики смартфона Sony (см. ниже), которые выглядят довольно многообещающе.

Слухи о раскладывающихся iPad от Apple гораздо более туманны, особенно в плане их дизайна. Судя по заявлению провайдера IHS Markit новинка от Apple будет поддерживать сети 5G. Учитывая, что первые iPhone с 5G появятся не ранее, чем в конце 2020 года, то складной iPad, вероятно, и вовсе появится в 2021 году, если вообще появится. Тем не менее, iOS 13/iPad OS наверняка адаптируют для гибких устройств, если, конечно, Apple будет готова рискнуть и внедрить новый форм-фактор.

Источник(и)

twitter.com

9to5mac.com

Спустя три месяца после презентации...
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Sanjiv Sathiah, 2019-07- 8 (Update: 2019-07- 8)

 