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Huawei подала патент на гибкое устройство

Изображения из предполагаемого патента Huawei. (Источник: Techie Word)
Изображения из предполагаемого патента Huawei. (Источник: Techie Word)
Новый патент, предположительно предоставленный Huawei во Всемирную организацию интеллектуальной собственности (ВОИС), попал в Интернет. В нём представлен смартфон с гибким дисплеем, однако его форм-фактор ближе к новому Motorola Razr, чем к Mate X. Если этот документ настоящий, то нас ожидает устройство с тремя камерами и огромным экраном.
Deirdre O Donnell | 17/11/2019
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В последнее время форм-фактор, представленный Motorola, начал появляться и в патентах других производителей, так что Huawei тоже решила не отставать. Источники утверждают, что производитель подал патент в Гаагскую систему международной регистрации промышленных образцов, которая поддерживается ВОИС. Изображения, прилагающиеся к этому документу, демонстрируют смартфон, который складывается по вертикали, как Razr, а не по горизонтали, как недавно выпущенный Mate X.

Таким образом, устройство очень похоже на обычный смартфон, только с шарниром в середине корпуса и гибким экраном. Первый, кстати, может стать самой интересной частью всего дизайна. Он не слишком похож на аналог от Razr, особенно по части воздушных зазоров между гибким дисплеем и остальной частью устройства.

Этот патент датирован мартом 2019 г., хотя был обнаружен в архиве ВОИС только 15 ноября 2019 г. – по иронии судьбы, в тот же день, когда и произошёл первый анонс Mate X. Если документ окажется подлинным, то, возможно, производитель выпустит ряд таких устройств в будущем, представив их в субпремиальном сегменте.

Шарнир из предполагаемого патента Huawei. (Источник: Techie Word)
Шарнир из предполагаемого патента Huawei. (Источник: Techie Word)
Для сравнения: шарнир Motorola Razr. (Источник: DroidLife)
Для сравнения: шарнир Motorola Razr. (Источник: DroidLife)

Источник(и)

Techie Word

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Deirdre O Donnell, 2019-11-17 (Update: 2019-11-17)

 