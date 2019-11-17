Huawei подала патент на гибкое устройство

Новый патент, предположительно предоставленный Huawei во Всемирную организацию интеллектуальной собственности (ВОИС), попал в Интернет. В нём представлен смартфон с гибким дисплеем, однако его форм-фактор ближе к новому Motorola Razr, чем к Mate X. Если этот документ настоящий, то нас ожидает устройство с тремя камерами и огромным экраном.

В последнее время форм-фактор, представленный Motorola, начал появляться и в патентах других производителей, так что Huawei тоже решила не отставать. Источники утверждают, что производитель подал патент в Гаагскую систему международной регистрации промышленных образцов, которая поддерживается ВОИС. Изображения, прилагающиеся к этому документу, демонстрируют смартфон, который складывается по вертикали, как Razr, а не по горизонтали, как недавно выпущенный Mate X.

Таким образом, устройство очень похоже на обычный смартфон, только с шарниром в середине корпуса и гибким экраном. Первый, кстати, может стать самой интересной частью всего дизайна. Он не слишком похож на аналог от Razr, особенно по части воздушных зазоров между гибким дисплеем и остальной частью устройства.

Этот патент датирован мартом 2019 г., хотя был обнаружен в архиве ВОИС только 15 ноября 2019 г. – по иронии судьбы, в тот же день, когда и произошёл первый анонс Mate X. Если документ окажется подлинным, то, возможно, производитель выпустит ряд таких устройств в будущем, представив их в субпремиальном сегменте.