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Чехлы для Apple iPhone "XR 2019" раскрывают внешний вид будущего телефона

Возможный выход iPhone XR второго поколения стал одним из самых популярных Apple-слухов. Один из источников даже сообщил, что получил изображения, демонстрирующие внешний вид смартфона в чехле и без него. Поскольку на этих снимках задняя камера состоит из нескольких датчиков, то это вполне может быть образец 2019 года.
by Deirdre O Donnell, 01.06.2019
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Те, кто давно интересуется новостями о последнем iPhone, вряд ли удивятся свежей утечке. Дело в том, что все сведения, связанные с новыми устройствами 2019 года, как бы намекают на несколько иной курс, который взяла компания из Купертино. В частности, дело касается дизайна основной камеры: все новые iPhone, включая ожидаемую «бюджетную» XR-версию второго поколения, получат большую квадратную платформу, выступающую над корпусом устройства.

В прочем, все последние утечки данных, касающиеся iPhone 2019 года, подтверждают этот концепт дизайна. Ранние изображения показывали нам устройство с тремя отверстиями (т.е. тройной задней камерой), расположенными на квадратном возвышении. В последней утечке мы видим то же самое, плюс ещё и другие стороны телефона: справа расположена кнопка питания, а слева – качелька регулировки громкости и кнопка отключения звука.

Чехлы для "iPhone XR 2019" довольно простые с виду, сделанные, вероятно, из силикона или TPU (высокотемпературного термопластичного полиуретана). Одна из моделей имеет выступающие защитные углы, которые могут принять на себя удар во время падения устройства. Судя по данной утечке будущий смартфон будет доступен в красном, золотом, чёрном и серебристом цветах. Куда-то пропали все уникальные оттенки первого поколения XR, не говоря уже о новых цветах, лавандовом и мятном, о которых тоже поговаривают в последнее время.

Предполагаемый iPhone 2019 в прозрачном чехле (Изображение: IndiaShopps)
Предполагаемый iPhone 2019 в прозрачном чехле (Изображение: IndiaShopps)
Предполагаемый iPhone 2019 без чехла (Изображение: IndiaShopps)
Предполагаемый iPhone 2019 без чехла (Изображение: IndiaShopps)

Источник(и)

IndiaShopps

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Deirdre O Donnell, 2019-06- 1 (Update: 2019-06- 1)

 