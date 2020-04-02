Мнение | OnePlus 8 и 8 Pro станут окончательным признанием, что компания больше не делает смартфонов с дружелюбным ценником
OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro наверняка будут замечательными смартфонами. Их предполагаемые (и уже подтверждённые) параметры точно намекают на это, да и вообще, плохих смартфонов компания ещё не создавала. Другое дело - стоимость. Прошлые смартфоны OnePlus всегда стоили дешевле конкурентов со схожими параметрами, это рекламировалось и описывалось во всех видео и во всех журналах. Эти телефоны подавались, как доступные флагманы, пока модели прочих производителей успели пересечь отметку в тысячу долларов.
Но как раз к этой границе вплотную и подойдут две упомянутые новинки. Управленцы компании обещают нам, что она, граница, не будет пройдена. Но и девятьсот с лишним долларов - это очень большая сумма денег. Вспомним о том, что OnePlus One стоил в три раза дешевле. Он вышел всего шесть лет назад. Каким-то образом произошло так, что сегодня от OnePlus никто не ожидает смартфона за ту сумму, с которой они начинали и которая привела их к успеху - $299. Стартовая цена OnePlus 7T в США составила $599, и сейчас за него просят $499, хотя приходящее ему на смену поколение практически стучит в дверь.
Заявление Пита о том, что отдать за эти новинки придётся не более тысячи долларов, выглядит честным признанием: Люди из OnePlus забыли о своих идеалах. Они больше не собираются, как не собирается и Xiaomi, выпускать смартфоны за адекватные деньги. Вместо этого они продолжают пробиваться в самый верхний ценовой сегмент. Восьмые OnePlus, может, и будут стоить "всего" $999 или $979, зато модели 8T или 9 довершат начатое и пробьют уже почти формальный четырёхзначный потолок.
Скажем ещё раз - самые новые смартфоны OnePlus наверняка будут одними из лучших на рынке. Но с 14 апреля, даты их выхода, нам наверняка придётся переосмыслить своё отношение к этой компании и начать оценивать её по меркам, более соответствующим её новым амбициям.
Источник(и)
Business Insider, GSMArena (1) (2) @techdroider (1) (2), WinFuture & XDA Developers