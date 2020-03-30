Sony создаст новую корпорацию на основе трех уже существующих направлений
Sony опубликовала заявление, в котором изложила свой план по созданию новой холдинговой компании. Последняя будет охватывать области мобильной связи, решений для обработки изображений и домашние системы для развлечений. Sony объявила, что все соответствующие компании – проектирующие, производящие, рекламирующие и продающие устройства – также будут включены в этот новую корпорацию.
Этот шаг может быть связан с недавними финансовыми результатами отдельных компаний, ранее известных как группа Electronics Products & Solutions (электронные решения и продукция). Sony также отметила, что решение по объединению призвано ускорить консолидацию бизнеса.
Компания планирует «оптимизировать организационную структуру, талант и бизнес-портфолио, одновременно повышая конкурентоспособность и создавая новый бизнес». Надеемся, исход такого решения окажется положительным, как для сотрудников, так и для продукции Sony.