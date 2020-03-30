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Sony создаст новую корпорацию на основе трех уже существующих направлений

Несколько компаний Sony будут реструктуризированы. (Источник: Sony)
Несколько компаний Sony будут реструктуризированы. (Источник: Sony)
Sony объявила о планах объединить существующие подразделения группы Electronics Products & Solutions, в которые входит и бизнес, связанный с мобильной связью, в один холдинг. Новая корпорация должна упорядочить деятельность японского гиганта в данной области.
Deirdre O Donnell | 30/03/2020
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Sony опубликовала заявление, в котором изложила свой план по созданию новой холдинговой компании. Последняя будет охватывать области мобильной связи, решений для обработки изображений и домашние системы для развлечений. Sony объявила, что все соответствующие компании – проектирующие, производящие, рекламирующие и продающие устройства – также будут включены в этот новую корпорацию.

Этот шаг может быть связан с недавними финансовыми результатами отдельных компаний, ранее известных как группа Electronics Products & Solutions (электронные решения и продукция). Sony также отметила, что решение по объединению призвано ускорить консолидацию бизнеса.

Компания планирует «оптимизировать организационную структуру, талант и бизнес-портфолио, одновременно повышая конкурентоспособность и создавая новый бизнес». Надеемся, исход такого решения окажется положительным, как для сотрудников, так и для продукции Sony.

Источник(и)

Sony

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Deirdre O Donnell, 2020-03-30 (Update: 2020-03-30)

 