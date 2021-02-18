Очень ожидаемый смартфон от XDA Developers задерживается и теперь внутри него будет другой процессор

Pro1-X от F(x)tec и XDA Developers ожидался в феврале со Snapdragon 835, теперь же дата сдвинулась на август и внутри будет Snapdragon 662

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История такова: Кто-то не позаботился о запасах и потому весь проект грозит пойти коту под хвост.

В октябре 2020 года люди с XDA Developers, ближайший аналог этого сайта в Рунете - 4PDA, сообщили о скором выпуске собственного смартфона по имени F(x)tec Pro1-X. Далее последовала кампания по сбору средств на IndieGoGo, самый базовый вариант поддержки проекта требовал от покупателя расстаться с $499. Справедливости ради, оно того стоило - как с программной, так и с аппаратной и с конструктивной точек зрения.

Первая небольшая партия Pro1-X пришла к покупателям в январе. На этом радости закончились. Qualcomm просто перестала выпускать Snapdragon 835, процессор из 2017 года, а разработчики Pro1-X не закупили никакого запаса. То, что его сняли с производства, совершенно ожидаемо, ведь с тех пор Qualcomm уже выпустила три новых поколения флагманских процессоров.

Решение, к которому пришли в F(x)tec - это заменить Snapdragon 835 на Snapdragon 662. Второй расходует меньше энергии, но при этом обеспечивает как бы не на четверть меньше производительности. Вообще, это процессор средней ценовой полки, а не верхней, о чём говорит самая первая цифра в названии, 6. Разъярённые покупатели требуют свои деньги обратно. В итоге весь проект может оказаться сорван, и лишь считанные сотни из покупателей очередного смартфона "от людей и для людей" получат свою покупку.

Эта история наталкивает на мысль о том, что совсем скоро Apple прекратит выпуск MacBook на процессорах Intel. Если такой ноутбук будет нужен читателю в ближайшие годы, постарайтесь не откладывать покупку на слишком дальний срок. Иначе может оказаться поздно.