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В Epic Games продолжают давить на Apple и подавать новые антимонопольные жалобы

Суды между Epic Games и Apple в ближайщее время не закончатся (Изображение: Epic Games)
Суды между Epic Games и Apple в ближайщее время не закончатся (Изображение: Epic Games)
Очередная жалоба была подана на днях в Европейскую Комиссию вслед за такими же в США, Великобритании и Австралии
Deirdre O'Donnell, 🇺🇸 🇫🇷 ...
Apple бизнес Софт игры и всё связанное с ними

Компания Epic Games продолжает подавать жалобы на Apple в различных юрисдикциях. Очередное заявление, поданное в ЕС, несёт в себе жалобу на то, что практики Apple в отношении приложений, распространяемых через App Store, включая обязательный контроль Apple над платежами, что производят конечные потребители, душит рынок программного обеспечения и конкуренцию на нём.

Поданная 17 февраля жалоба прямо указывает на недовольство Epic тем, что в Apple хотят себе 30% от любых транзакций в любых приложениях, размещаемых разработчиками в App Store. По мнению руководства компании, страдают от действий Apple не только разработчики софта, чрезмерно зависящие от настроения Apple в отношении того, кого допускать в свой магазин приложений, а кого - нет, но и конечные пользователи, вынужденные платить больше. Была бы конкуренция между магазинами приложений, были бы ниже цены - возможно, но в Apple официально позволяют пользователям iPhone и iPad пользоваться лишь одним магазином, своим собственным App Store.

Надо заметить, подобное же противомонопольное обращение подавала в 2020 году компания Spotify. Один из немногих путей, которые остаются у компаний, желающих здесь и сейчас организовать "магазин в магазине", то есть продавать пользователю своего приложения какие-либо услуги или другие приложения вне контроля Apple, остаётся создание веб-приложений для браузеров. Например, такой путь выбрали не так давно в Microsoft для своего проекта xCloud.

Источник(и)

Epic Games, BusinessInsider

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Deirdre O'Donnell, 2021-02-21 (Update: 2021-02-21)
Deirdre O'Donnell
Editor of the original article: Deirdre O'Donnell - Editor
Сергей Тарасов
Translator: Сергей Тарасов - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck
Обожаю читать. Люблю различные электронные штуки, будь то дистанционно управляемый катер, собранный внутри огнетушителя сабвуфер или представленный вчера Apple MacBook. В те часы, когда я не занят написанием статей для Notebookcheck, меня можно найти на вершине одной из многочисленных гор Республики Алтай.

 