В Epic Games продолжают давить на Apple и подавать новые антимонопольные жалобы
Компания Epic Games продолжает подавать жалобы на Apple в различных юрисдикциях. Очередное заявление, поданное в ЕС, несёт в себе жалобу на то, что практики Apple в отношении приложений, распространяемых через App Store, включая обязательный контроль Apple над платежами, что производят конечные потребители, душит рынок программного обеспечения и конкуренцию на нём.
Поданная 17 февраля жалоба прямо указывает на недовольство Epic тем, что в Apple хотят себе 30% от любых транзакций в любых приложениях, размещаемых разработчиками в App Store. По мнению руководства компании, страдают от действий Apple не только разработчики софта, чрезмерно зависящие от настроения Apple в отношении того, кого допускать в свой магазин приложений, а кого - нет, но и конечные пользователи, вынужденные платить больше. Была бы конкуренция между магазинами приложений, были бы ниже цены - возможно, но в Apple официально позволяют пользователям iPhone и iPad пользоваться лишь одним магазином, своим собственным App Store.
Надо заметить, подобное же противомонопольное обращение подавала в 2020 году компания Spotify. Один из немногих путей, которые остаются у компаний, желающих здесь и сейчас организовать "магазин в магазине", то есть продавать пользователю своего приложения какие-либо услуги или другие приложения вне контроля Apple, остаётся создание веб-приложений для браузеров. Например, такой путь выбрали не так давно в Microsoft для своего проекта xCloud.