Поддержка LineageOS 16 (Android 9.0 Pie) прекращена, два десятка смартфонов оставлены на морозе, включая P20 Pro

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Проект LineageOS поставляет практически чистый Android для многих смартфонов и планшетов, часть из которых давно не получает поддержки от собственного производителя. Но и этот проект не способен продлевать жизнь постепенно устаревающей электроники бесконечно. 24 смартфона и планшета из списка ниже, пользователи которых ранее перешли на Lineage OS, теперь перестанут получать любые обновления. Проект не требует денег за свою работу, так что жаловаться не на что. Одним из выходов может стать переход на другую альтернативную сборку, но, надо заметить, для пересчёта вызывающих доверие проектов такой направленности даже пальцев одной руки и то будет много.