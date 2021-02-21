Поддержка LineageOS 16 (Android 9.0 Pie) прекращена, два десятка смартфонов оставлены на морозе, включая P20 Pro
Проект LineageOS поставляет практически чистый Android для многих смартфонов и планшетов, часть из которых давно не получает поддержки от собственного производителя. Но и этот проект не способен продлевать жизнь постепенно устаревающей электроники бесконечно. 24 смартфона и планшета из списка ниже, пользователи которых ранее перешли на Lineage OS, теперь перестанут получать любые обновления. Проект не требует денег за свою работу, так что жаловаться не на что. Одним из выходов может стать переход на другую альтернативную сборку, но, надо заметить, для пересчёта вызывающих доверие проектов такой направленности даже пальцев одной руки и то будет много.
- ASUS Zenfone 3
- ASUS Zenfone Max Pro M1
- ASUS Zenfone Max Pro M2
- BQ Aquaris X2
- BQ Aquaris X2 Pro
- Honor View 10
- Huawei P Smart
- Huawei P20 Lite
- Huawei P20 Pro
- Lenovo Yoga Tab 3 Plus LTE
- Lenovo Yoga Tab 3 Plus Wi-Fi
- OPPO F1
- OPPO R5/R5s
- OPPO R7 Plus
- OPPO R7s
- Samsung Galaxy Grand 2 Duos
- Samsung Galaxy S5 LTE-A
- Samsung Galaxy S5 Plus
- Samsung Galaxy Tab S2 8.0 Wi-Fi (2016)
- Samsung Galaxy Tab S2 9.7 Wi-Fi (2016)
- Xiaomi Mi 5s
- Xiaomi Redmi 3S/3X
- Xiaomi Redmi 4(X)
- ZUK Z1