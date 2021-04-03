Xiaomi Mi 11 Ultra разобрали: сложная система охлаждения, гигантская камера и высокая ремонтопригодность

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Представленный несколько дней тому назад Mi 11 Ultra уже успели полностью разобрать, попутно засняв процесс на камеру и сделал это вовсе не знаменитый JerryRigEverything. Внутренности флагманской новинки Xiaomi продемонстрировал автор YouTube-канала XYZone. Xiaomi продает Mi 11 Ultra на международном рынке, потому в ближайшем будущем стоит ожидать и других видео подобного рода.

В своем видео автор канала XYZone сравнил модули камер Mi 11 Ultra и флагманов Huawei с Samsung, но прочие элементы смартфона также оказались достаточно интересными. Учитывая размеры нового фотосенсора, будет очень интересно провести его сравнительный фото-тест с другими современными камерафонами.

Чтобы попасть ко внутренностям Mi 11 Ultra нужно начинать с тыльной стеклянной панели, которая удерживается специальной проклейкой. После того как она снята, можно увидеть, что дополнительный дисплей действительно является частью фото-модуля, а не отдельным элементом. Он подключается к материнской плате шлейфом, который можно повредить при неаккуратной разборке смартфона.

На видео демонстрируется новый фотосенсор ISOCELL GN2 от Samsung, по сравнению с которым два Sony IMX586 рядом кажутся малютками. Все три камеры сочленены в модуль, потому заменить их по отдельности, скорее всего, нельзя.

По ходу разборки выясняется, что у батареи есть хвостик для быстрого извлечения проклейки из под нее, что очень повышает ремонтопригодность аппарата. Система охлаждения выглядит довольно продуманно, но по принципу действия она точно такая же, как у предшественника Mi 11 Ultra, несмотря на заявления Xiaomi о использовании абсолютно нового типа охлаждения. Судя по видео XYZone, производитель использует стандартные медные и графитовые пластины, термопасту и испарительную камеру - ничего сверхвысокотехнологичного или невиданного доселе.

Хочется, конечно, надеяться, что принятых мер достаточно, чтобы Snapdragon 888 не троттлил, как у Xiaomi Mi 11. Судя по игровым тестам, которые провел автор канала XYZone, Mi 11 Ultra хорошо справляется с отводом тепла от Snapdragon 888, но точные данные нам дадут только наши собственные независимые тесты данного смартфона.

Отдельно стоит заметить, что Xiaomi выбрала модульную конструкцию для нового флагмана и использовала минимальное количество клея. Смартфон можно разобрать до последнего винтика, а затем собрать и он будет работать - это говорит о высокой ремонтопригодности. Вполне естественно, влагозащиту можно будет вернуть только если использовать уникальную заводскую проклейку при обратной сборке, однако будет ли она в наличии у сервисных центров - хороший вопрос.