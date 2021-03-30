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Xiaomi Mi 11 Ultra - лучший камерафон в истории компании

Xiaomi Mi 11 Ultra будет продаваться в двух расцветках (Изображение: Xiaomi)
Xiaomi Mi 11 Ultra будет продаваться в двух расцветках (Изображение: Xiaomi)
Xiaomi официально представила Mi 11 Ultra, который оказался всего на €100 дешевле Samsung Galaxy S21 Ultra. Лучший камерафон компании получил новейший фотосенсор Samsung ISOCELL GN2, а также батарею на 5000 мАч, дополнительный дисплей и много других невероятных особенностей
Alex Alderson, 🇺🇸 🇫🇷 ...
Android из Китая смартфоны и всё связанное с ними

Вчера Xiaomi, помимо ряда других устройств и смартфонов, представила долгожданные Mi 11 Pro и Mi 11 Ultra. Правда, за пределами Китая из двух названных моделей будет продаваться только старшая. Рекомендуемую стоимость производитель установил на очень высоком уровне - в Европе Mi 11 Ultra будет продаваться за €1199. Тем не менее, начинка у этого аппарата поистине невероятная, что ставит его в один ряд с аналогичными по стоимости Galaxy S21 Ultra и iPhone 12 Pro Max.

За работу смартфона отвечает флагманский чипсет Qualcomm Snapdragon 888, в дополнению к которому установлены 12 ГБ ОЗУ LPDDR5 и 256 ГБ встроенной памяти UFS 3.1. На самом деле, единственное чего у этого монстра нет, так это слота microSD, что выглядит довольно странно на фоне наличия только одной конфигурации с 256 ГБ встроенной памяти. Как бы там ни было, в другом важном аспекте - батарее - Xiaomi не прогадала, оснастив смартфон АКБ емкостью 5000 мАч с поддержкой 67-ваттной проводной и беспроводной зарядки.

Дисплея у новинки целых два: один 6.81-дюймовый основной и 1.1-дюймовый дополнительный, который встроен в модуль камеры. Дополнительный дисплей нужен Mi 11 Ultra для отображения уведомлений, уровня заряда батареи и в качестве видоискателя при съемке селфи на основную камеру. Согласно спецификациям, оба дисплея создан по технологии AMOLED, но частоту обновления 120 Гц поддерживает только основной; он также обладает 1440p разрешением и поддерживает плавающую частоту обновления (30, 60, 90, 120 Гц).

Огромный выступающий фото-модуль Mi 11 Ultra содержит три фотосенсора: 50-МП Samsung ISOCELL GN2 со стандартной оптикой, два 48-МП Sony IMX586 с ультрашикрокогольным объективом и телеобъективом; фронтальная камера расположена в отверстии в дисплее и имеет разрешение 20 МП. Сообщается также, что Mi 11 Ultra выйдет сразу на MIUI 12 на базе Android 11, но дата появления в продаже пока неизвестна. 

(Изображение: Xiaomi)
(Изображение: Xiaomi)

Источник(и)

Xiaomi

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Alex Alderson, 2021-03-30 (Update: 2021-03-30)
Alex Alderson
Editor of the original article: Alex Alderson - News Editor - @aldersonaj

 