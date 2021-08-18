Массовое производство видеокарт Nvidia RTX 40 начнется в середине 2022 года

Согласно последним утечкам, видеокарты Nvidia на базе следующей архитектуры Hopper появятся в 2022 году, а первые подробности о них могут появится к концу 2021. Массовое производство потребительских ускорителей RTX 40, как ожидается, начнется к середине грядущего года

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Пока AMD намекает на разработку графических чипов Navi 31 и Navi 33 в недавно вышедших драйверах, в Сети появляются новые слухи о видеокартах следующего поколения Nvidia. В прошлом месяце ресурс Videocardz сообщал, что ускорители Nvidia Hopper "уже близко".

На этот раз все тот же источник, на который ранее ссылался ресурс (пользователь Twitter под ником @greymon55) предоставил новую порцию информации о грядущих видеокартах. Если верить данной утечке, видеокарты на чипе Nvidia AD102 выйдут в 2022 году, хотя есть вероятность, что их появления произойдет раньше - в конце 2021 года. Массовое производство видеокарт на новом чипе предположительно стартует к середине 2022 года - через 18 месяцев после выхода ускорителей на архитектуре Ampere.

Существует и другое мнение: техноблогеры с YouTube-канала RedGamingTech не столь уверены относительно ударных темпов в Nvidia и предполагают, что модели на базе архитектуры Hopper появятся не ранее третьего-четвертого квартала 2022. На самом деле, такое предположение довольно логично: учитывая огромную популярность Ampere, у Nvidia нет причин торопиться с выпуском Hopper на рынок. Предполагаемый на ближайшее время выпуск улучшенных моделей RTX 30 SUPER также даст производителю дополнительное время на разработку.