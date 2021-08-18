Массовое производство видеокарт Nvidia RTX 40 начнется в середине 2022 года
Пока AMD намекает на разработку графических чипов Navi 31 и Navi 33 в недавно вышедших драйверах, в Сети появляются новые слухи о видеокартах следующего поколения Nvidia. В прошлом месяце ресурс Videocardz сообщал, что ускорители Nvidia Hopper "уже близко".
На этот раз все тот же источник, на который ранее ссылался ресурс (пользователь Twitter под ником @greymon55) предоставил новую порцию информации о грядущих видеокартах. Если верить данной утечке, видеокарты на чипе Nvidia AD102 выйдут в 2022 году, хотя есть вероятность, что их появления произойдет раньше - в конце 2021 года. Массовое производство видеокарт на новом чипе предположительно стартует к середине 2022 года - через 18 месяцев после выхода ускорителей на архитектуре Ampere.
Существует и другое мнение: техноблогеры с YouTube-канала RedGamingTech не столь уверены относительно ударных темпов в Nvidia и предполагают, что модели на базе архитектуры Hopper появятся не ранее третьего-четвертого квартала 2022. На самом деле, такое предположение довольно логично: учитывая огромную популярность Ampere, у Nvidia нет причин торопиться с выпуском Hopper на рынок. Предполагаемый на ближайшее время выпуск улучшенных моделей RTX 30 SUPER также даст производителю дополнительное время на разработку.
Как бы там ни было, пока блогеры предполагают сроки выхода новых ускорителей по утечкам в Сети, обычным пользователям остается лишь гадать, снизятся ли цены на видеокарты RTX 30 до рекомендуемых хотя бы к моменту выхода RTX 40.