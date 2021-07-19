Компания постепенно выпускает порты своих SDK под операционные системы Linux и Chrome OS - причём для процессоров ARM! Что же это, игровые ноутбуки без AMD и без Intel буквально ждут за углом?

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Игровой ноутбук на процессоре ARM может буквально в ближайшие месяцы стать реальностью - по крайней мере, если в NVIDIA завершат свои текущие планы. Кое-что готово уже сейчас, так, на проходящей сейчас dev-конференции GDC (Game Developers Conference) были продемонстрированы игры Wolfenstein: Youngblood, работающая с DLSS и трассировкой лучей, и The Bistro с трассировкой лучей и уменьшением шумов силами видеокарты (Optix).

Самое интересное? Всё это работало на компьютере, состоящем из процессора MediaTek Kompanio 1200, он же MT8195, и видеокарты GeForce RTX 3060. Всего для ARM портированы или будут портированы в ближайшее время:

DLSS

RTX Direct Illumination (RTXDI)

RTX Memory Utility (RTXMU)

RTX Global Illumination (RTXGI)

Nvidia Optix AI-Acceleration Denoiser (NRD)

Отметим, впрочем, что о коммерческом выходе Wolfenstein: Youngblood для ARM речи пока не идёт.

Всё это происходит в то же время, пока Apple готовит новые Mac и iPad с ещё более мощными процессорами, чем M1 - а AMD и Samsung готовятся выпустить ARM-процессор Exynos с видеопроцессором AMD самой новой архитектуры RDNA 2.