GDC 2021 | NVIDIA подключила RTX 3060 к MediaTek MT8195, чтобы поиграть в Wolfenstein
Игровой ноутбук на процессоре ARM может буквально в ближайшие месяцы стать реальностью - по крайней мере, если в NVIDIA завершат свои текущие планы. Кое-что готово уже сейчас, так, на проходящей сейчас dev-конференции GDC (Game Developers Conference) были продемонстрированы игры Wolfenstein: Youngblood, работающая с DLSS и трассировкой лучей, и The Bistro с трассировкой лучей и уменьшением шумов силами видеокарты (Optix).
Самое интересное? Всё это работало на компьютере, состоящем из процессора MediaTek Kompanio 1200, он же MT8195, и видеокарты GeForce RTX 3060. Всего для ARM портированы или будут портированы в ближайшее время:
- DLSS
- RTX Direct Illumination (RTXDI)
- RTX Memory Utility (RTXMU)
- RTX Global Illumination (RTXGI)
- Nvidia Optix AI-Acceleration Denoiser (NRD)
Отметим, впрочем, что о коммерческом выходе Wolfenstein: Youngblood для ARM речи пока не идёт.
Всё это происходит в то же время, пока Apple готовит новые Mac и iPad с ещё более мощными процессорами, чем M1 - а AMD и Samsung готовятся выпустить ARM-процессор Exynos с видеопроцессором AMD самой новой архитектуры RDNA 2.