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GDC 2021 | NVIDIA подключила RTX 3060 к MediaTek MT8195, чтобы поиграть в Wolfenstein

Компания постепенно выпускает порты своих SDK под операционные системы Linux и Chrome OS - причём для процессоров ARM! Что же это, игровые ноутбуки без AMD и без Intel буквально ждут за углом?
Vaidyanathan Subramaniam, 🇺🇸
ARM игры и всё связанное с ними видеокарты GeForce GPU Софт Linux / Unix Chromebook
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Игровой ноутбук на процессоре ARM может буквально в ближайшие месяцы стать реальностью - по крайней мере, если в NVIDIA завершат свои текущие планы. Кое-что готово уже сейчас, так, на проходящей сейчас dev-конференции GDC (Game Developers Conference) были продемонстрированы игры Wolfenstein: Youngblood, работающая с DLSS и трассировкой лучей, и The Bistro с трассировкой лучей и уменьшением шумов силами видеокарты (Optix).

Самое интересное? Всё это работало на компьютере, состоящем из процессора MediaTek Kompanio 1200, он же MT8195, и видеокарты GeForce RTX 3060. Всего для ARM портированы или будут портированы в ближайшее время:

  • DLSS
  • RTX Direct Illumination (RTXDI)
  • RTX Memory Utility (RTXMU)
  • RTX Global Illumination (RTXGI)
  • Nvidia Optix AI-Acceleration Denoiser (NRD)

Отметим, впрочем, что о коммерческом выходе Wolfenstein: Youngblood для ARM речи пока не идёт.

Всё это происходит в то же время, пока Apple готовит новые Mac и iPad с ещё более мощными процессорами, чем M1 - а AMD и Samsung готовятся выпустить ARM-процессор Exynos с видеопроцессором AMD самой новой архитектуры RDNA 2.

Источник(и)

Nvidia Blog

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Nvidia RTX 3050 Ti не стоит ваших з...
Vaidyanathan Subramaniam
Автор исходного текста: Vaidyanathan Subramaniam - Новостной редактор - 1352 статей на Notebookcheck c 2012 года
Я - клеточный и молекулярный биолог, но компьютеры всегда были важной частью моей жизни, прямо со времени самого первого моего ПК. В нём был 266-мегагерцевый Celeron,16 МБ RAM и жёсткий диск скромной ёмкостью 2 ГБ. С тех пор жизнь изменилась, и мои интересы тоже. Я воочию наблюдал переход от дискет и команд в DOS к облачной инфраструктуре и соцсетям, и считаю, что мне повезло. Но лучшее наверняка ждёт впереди, по мере того, как облачные технологии и ИИ получат дополнительное развитие. В то время, когда я не разрабатываю лекарство от рака, я читаю и пишу про новые технологии или разбираю-собираю очередной компьютер, ноутбук.
contact me via: @Geeky_Vaidy
Сергей Тарасов
Автор перевода: Сергей Тарасов - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 1991 статей на Notebookcheck c 2005 года
Обожаю читать. Люблю различные электронные штуки, будь то дистанционно управляемый катер, собранный внутри огнетушителя сабвуфер или представленный вчера Apple MacBook. В те часы, когда я не занят написанием статей для Notebookcheck, меня можно найти на вершине одной из многочисленных гор Республики Алтай.
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Vaidyanathan Subramaniam, 2021-07-19 (Update: 2021-07-19)

 