PlayStation 5 выйдет в продажу 12 ноября по цене $499
Sony провела мероприятие посвященное PlayStation 5, объявив самую важную информацию о своей новой приставке. PlayStation 5 выйдет в продажу 12 ноября по цене $499 за стандартную версию и $399 за версию Digital Edition (без привода оптических дисков).
С датой старта продаж, однако, не все так просто, ведь 12 ноября приставка появится только в США, Японии, Канаде, Мексике, Австралии, Новой Зеландии и Южной Корее. Остальному миру придется подождать до 19 ноября.
Стоимость новинки позволит конкурировать с Xbox Series X, который выйдет в продажу 10 ноября по цене $499. Упрощенная версия - Xbox Series S - будет стоить $299.
Выбор между PS5 и Xbox Series X будет нелегким: цена у приставок одинаковая, а значит определяющим фактором станут доступные на момент выхода эксклюзивы.
Помимо самой Playstation 5 на мероприятии были показаны новые игры для нее (не все они будут доступны на момент запуска): Final Fantasy XVI (16), Spider-Man: Miles Morales и Five Nights at Freddy’s: Security Breach. Популярный нынче Fortnite будет доступен с самого первого дня продаж приставки.
Некоторые продавцы уже позволяют оформить предзаказ на PlayStation 5 - больше информации можно найти на блоге Sony PlayStation.