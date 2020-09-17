Все мы очень долго ждали официального оглашения цены и даты старта продаж PlayStation 5. На специальном мероприятии Sony объявила, что продажи приставки открываются 12 ноября, а цена ее составит $499. Версия Digital Edition будет еще дешевле - $399. Однако, в некоторых регионах, в том числе в Европе, продажи начнутся чуть позже - 19 ноября.

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Sony провела мероприятие посвященное PlayStation 5, объявив самую важную информацию о своей новой приставке. PlayStation 5 выйдет в продажу 12 ноября по цене $499 за стандартную версию и $399 за версию Digital Edition (без привода оптических дисков).

С датой старта продаж, однако, не все так просто, ведь 12 ноября приставка появится только в США, Японии, Канаде, Мексике, Австралии, Новой Зеландии и Южной Корее. Остальному миру придется подождать до 19 ноября.

Стоимость новинки позволит конкурировать с Xbox Series X, который выйдет в продажу 10 ноября по цене $499. Упрощенная версия - Xbox Series S - будет стоить $299.

Выбор между PS5 и Xbox Series X будет нелегким: цена у приставок одинаковая, а значит определяющим фактором станут доступные на момент выхода эксклюзивы.

Помимо самой Playstation 5 на мероприятии были показаны новые игры для нее (не все они будут доступны на момент запуска): Final Fantasy XVI (16), Spider-Man: Miles Morales и Five Nights at Freddy’s: Security Breach. Популярный нынче Fortnite будет доступен с самого первого дня продаж приставки.

Некоторые продавцы уже позволяют оформить предзаказ на PlayStation 5 - больше информации можно найти на блоге Sony PlayStation.