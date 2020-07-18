Контроллер PlayStation 5 DualSense показали на видео

Контроллер PlayStation 5 DualSense стал гостем студии журналиста Джеффа Кейли (Geoff Keighley). В своем видео он наконец показал как новый контроллер от PS5 выглядит вживую, сравнил его с предыдущей версией и даже запустил одну из игр для PS5 (саму приставку пока-что не показали).

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Sony решила обрадовать фанатов PS5, объединившись с Джеффом Кейли (Geoff Keighley) ловко вписавшись в игровой ивент Summer Games Fest Extravaganza. DualSense наконец показали со всех сторон, попутно описав впечатления от его использования в одной из новых игр для PlayStation 5.

До выхода видео многие гадали, что же Sony спрятала на обратной стороне контроллера - помимо курков и клавиш, конечно же. К счастью, после просмотра видео у вас не останется никаких вопросов, а мы, в свою очередь, предполагаем что Sony выпустит новую версию аксессуара с OLED дисплеем, который в начале года получил DualShock v4.