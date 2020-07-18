Контроллер PlayStation 5 DualSense показали на видео
Sony решила обрадовать фанатов PS5, объединившись с Джеффом Кейли (Geoff Keighley) ловко вписавшись в игровой ивент Summer Games Fest Extravaganza. DualSense наконец показали со всех сторон, попутно описав впечатления от его использования в одной из новых игр для PlayStation 5.
До выхода видео многие гадали, что же Sony спрятала на обратной стороне контроллера - помимо курков и клавиш, конечно же. К счастью, после просмотра видео у вас не останется никаких вопросов, а мы, в свою очередь, предполагаем что Sony выпустит новую версию аксессуара с OLED дисплеем, который в начале года получил DualShock v4.