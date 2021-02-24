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Картридер и HDMI могут вернуться в MacBook Pro

(Изображение: MacRumors)
Смогут ли новые Pro-ноутбуки Apple вернуть любовь фотографов и видеографов?
Alex Alderson, 🇺🇸 🇫🇷 ...
Apple MacBook ARM слухи

Источники этой новости утверждают, что модели MB Pro, которые Apple выпустит в 2021 году (не раньше марта и не позже конца осени), будут удачливее своих предшественников в плане разнообразия портов. Помимо ставших привычными Thunderbolt, в новинках может найтись место полноразмерному HDMI и полноразмерному картридеру SD.

Вот уже несколько лет обладатели MacBook Pro вынуждены зависеть от переходников и док-станций. Помимо увеличения итоговой стоимости владения ноутбуком, вся эта периферия ещё и потребляет немало энергии, что в некоторых поездках бывает совершенно неприемлемо.

Само собой, готовящиеся к релизу MacBook будут использовать новые, более производительные процессоры Apple Silicon. Сейчас официальные магазины Apple продают, помимо 13-дюймового MB Air и 13-дюймового MB Pro на процессорах Apple M1, ещё 13-дюймовый MB Pro с процессорами Intel Ice Lake и 16-дюймовый MB Pro с процессорами Intel Coffee Lake. Для 2021 года у Apple есть три варианта, как поступить с Intel-версиями своих ноутбуков. Их могут оставить в нынешнем виде, их могут обновить до более современных компонентов (Intel Tiger Lake) или их могут вывести из продажи окончательно, тем самым подтвердив свою приверженность Apple Silicon.

Прочие ожидаемые перемены для MacBook Pro - это отказ от модели 13.3 дюйма в пользу 14-дюймовой, а также исчезновение Touch Bar.

Источник(и)

MacRumors

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Alex Alderson, 2021-02-24 (Update: 2021-02-24)
Alex Alderson
Editor of the original article: Alex Alderson - News Editor - @aldersonaj
Сергей Тарасов
Translator: Сергей Тарасов - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck
Обожаю читать. Люблю различные электронные штуки, будь то дистанционно управляемый катер, собранный внутри огнетушителя сабвуфер или представленный вчера Apple MacBook. В те часы, когда я не занят написанием статей для Notebookcheck, меня можно найти на вершине одной из многочисленных гор Республики Алтай.

 