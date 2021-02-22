Notebookcheck
 
 
 
 

Российский CS:GO выглядит НЕПОБЕДИМЫМ в этом сезоне

14:0 на доске - похоже, этот матч закончится скоро! (Изображение: Снимок экрана, Twitch / ESL_CSGO)
14:0 на доске - похоже, этот матч закончится скоро! (Изображение: Снимок экрана, Twitch / ESL_CSGO)
Самый яркий пример - Spirit против Astralis на Dust2, 16:1. Отлично себя показывают и команды Украины, Казахстана, Беларуси
Сергей Тарасов,
Windows что мы думаем про игры и всё связанное с ними

Вопреки накрывшим всех морозам, русскоговорящие команды из Counter-Strike Global Offensive проявляют себя в последние месяцы с самой лучшей стороны. Проходящие сейчас этапы чемпионата Intel Extreme Masters 2021, финал которого, возможно, состоится в Польше с реальным посещением игроков (не через Сеть), особенно показывают успехи, которых по праву достигли команды из стран Евразийского экономического союза, а также Украины.

Многие из недавних матчей Natus Vincere, Virtus.pro и других известных команд крайне рекомендуются к просмотру, но и матчи менее известных команд порой приносят вагон и две тележки удовольствия. Прошедший вот только бой между датчанами из Astralis и россиянами из Team Spirit говорит сам за себя - он закончился с разгромным результатом для датской стороны.

Справедливости ради стоит отметить, что мир CS:GO крайне непостоянен. Команды, вчера считавшиеся непобедимыми, сегодня могут проигрывать зелёным новичкам. Продолжение года покажет, смогут ли евразийские геймеры закрепить свой успех.

(Изображение: Twitch / ESL_CSGO)

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Сергей Тарасов, 2021-02-22 (Update: 2021-02-22)
Сергей Тарасов
Сергей Тарасов - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck
Обожаю читать. Люблю различные электронные штуки, будь то дистанционно управляемый катер, собранный внутри огнетушителя сабвуфер или представленный вчера Apple MacBook. В те часы, когда я не занят написанием статей для Notebookcheck, меня можно найти на вершине одной из многочисленных гор Республики Алтай.

 