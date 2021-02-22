Российский CS:GO выглядит НЕПОБЕДИМЫМ в этом сезоне
Вопреки накрывшим всех морозам, русскоговорящие команды из Counter-Strike Global Offensive проявляют себя в последние месяцы с самой лучшей стороны. Проходящие сейчас этапы чемпионата Intel Extreme Masters 2021, финал которого, возможно, состоится в Польше с реальным посещением игроков (не через Сеть), особенно показывают успехи, которых по праву достигли команды из стран Евразийского экономического союза, а также Украины.
Многие из недавних матчей Natus Vincere, Virtus.pro и других известных команд крайне рекомендуются к просмотру, но и матчи менее известных команд порой приносят вагон и две тележки удовольствия. Прошедший вот только бой между датчанами из Astralis и россиянами из Team Spirit говорит сам за себя - он закончился с разгромным результатом для датской стороны.
Справедливости ради стоит отметить, что мир CS:GO крайне непостоянен. Команды, вчера считавшиеся непобедимыми, сегодня могут проигрывать зелёным новичкам. Продолжение года покажет, смогут ли евразийские геймеры закрепить свой успех.