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MWC 2021: В GSMA готовятся вернуть живое посещение, опробуют на MWC Shanghai

Полноценное MWC в этом году в Барселоне? Возможно! (Изображение: GSMA)
Полноценное MWC в этом году в Барселоне? Возможно! (Изображение: GSMA)
Управление GSMA сообщает, что организация обдумывает возможность вернуть свою технологическую выставку в Барселоне в живой формат, пусть и с ограниченным (до 50000 или меньшей цифры) количеством посетителей
Deirdre O'Donnell, 🇺🇸 🇫🇷 ...
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Начнётся - точнее, вернётся к относительной норме - всё на MWC Shanghai, техновыставке, родственной MWC Barcelona. Она будет проходить 23-26 февраля со вплоть до 20000 реальных посетителей, пускай с масками и необходимостью отрицательных тестов на известный всем вирус. И, если в Шанхае всё пройдёт удачно, шансы на полноценное открытие MWC в Барселоне увеличиваются до максимума.

Для сравнения, в 2019 году MWC в Барселоне посетило более 110000 приглашённых журналистов и иных заинтересованных.

В ходе MWC 2021 ожидаются выступления и презентации представителей многих крупных компаний, в том числе Nokia, Huawei, ZTE.

Источник(и)

Mobile World Live, MWC Shanghai

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Deirdre O'Donnell, 2021-02-22 (Update: 2021-02-22)
Deirdre O'Donnell
Editor of the original article: Deirdre O'Donnell - Editor
Сергей Тарасов
Translator: Сергей Тарасов - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck
Обожаю читать. Люблю различные электронные штуки, будь то дистанционно управляемый катер, собранный внутри огнетушителя сабвуфер или представленный вчера Apple MacBook. В те часы, когда я не занят написанием статей для Notebookcheck, меня можно найти на вершине одной из многочисленных гор Республики Алтай.

 