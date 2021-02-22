MWC 2021: В GSMA готовятся вернуть живое посещение, опробуют на MWC Shanghai
Начнётся - точнее, вернётся к относительной норме - всё на MWC Shanghai, техновыставке, родственной MWC Barcelona. Она будет проходить 23-26 февраля со вплоть до 20000 реальных посетителей, пускай с масками и необходимостью отрицательных тестов на известный всем вирус. И, если в Шанхае всё пройдёт удачно, шансы на полноценное открытие MWC в Барселоне увеличиваются до максимума.
Для сравнения, в 2019 году MWC в Барселоне посетило более 110000 приглашённых журналистов и иных заинтересованных.
В ходе MWC 2021 ожидаются выступления и презентации представителей многих крупных компаний, в том числе Nokia, Huawei, ZTE.