Раджа Кодури намекнул на дебют дискретных видеокарт Intel Xe в середине 2020 года

Intel намекнула, что первая линейка дискретных графических процессоров Xe будет запущена в июне 2020 года. Эта информация была зашифрована в загадочном сообщении, размещённом руководителем проекта и бывшим главой отдела видеокарт AMD Раджой Кодури.

Раджа Кодури (Raja Koduri), старший вице-президент Intel по архитектуре, графике и программному обеспечению, выдал будущие планы компании в загадочном сообщении, опубликованном на выходных. Не нужно быть гением, чтобы понять, что Кодури посредством номерного знака на фото прозрачно намекает на запуск в июне 2020 года первого семейства дискретных графических процессоров Intel Xe. Уже было известно, что данная линейка выйдет в следующем году, но более точный срок назван впервые.

Пока почти ничего известно о архитектуре или характеристиках, которые Intel планирует реализовать в своих первых настольных графических ускорителях. Возможно, будет внедрена технология трассировки лучей в режиме реального времени (если не в основных моделях, то, по крайней мере, в корпоративной линейке точно). Поскольку Intel упёрлась в стену со своей архитектурой для ЦП, компания намеревается расширить возможности вычислительной обработки своих устройств с помощью дискретной графики. Тем не менее, можно легко составить представление о том, чего ждать от графических процессоров Xe: нужно просто взглянуть на микроархитектуру современных интегрированных графических процессоров Intel.

В 10-нм процессорах Intel на базе Ice Lake используется новая графика Team Blue 11-го поколения, а самая мощная конфигурация включает 64 исполнительных блока. Если говорить об интегрированных мобильных графических процессорах Nvidia, то у них, обычно, около 256 ядер CUDA. А вот в RTX 2080 уже чуть более 3000 ядер CUDA, следовательно, Intel вполне могла бы аналогичным образом прокачать свой дискретный графический процессор (по крайней мере, в 10-12 раз увеличив количество ядер CUDA). Благодаря встроенным графическим процессорам 11-го поколения, обеспечивающим чуть более 1 терафлопса производительности для операций с плавающей запятой, линейка среднего класса Xe сможет конкурировать с RTX 2060 или даже с RTX 2070. Видеокарты Xe также могут получить графику 12-го поколения, что, естественно, также увеличит их привлекательность.

Что ж, время покажет как всё сложится в итоге.