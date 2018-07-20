Xiaomi Mi Max 3 представлен официально: 6.9-дюймовый дисплей и батарея на 5500 мАч

После многочисленных утечек и тизеров от Xiaomi, Mi Max 3 наконец дебютировал официально. Новый фаблет китайского производителя имеет очень много общего Redmi Note 5, включая чипсет Qualcomm Snapdragon 636 и двойную основную камеру. Выделяется Mi Max 3 своим громадным Full HD+ 18:9 дисплеем, диагональ которого составляет 6.9 дюймов, а также мощной батареей на 5500 мАч.

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Xiaomi Mi Max 3 привлек к себе внимание еще до официального появления: кроме нескольких утечек еще и сам производитель подогревал внимание к будущей новинке многочисленными тизерами в социальных сетях. Большая часть известной доселе информации о устройстве оказалась верной. Новый фаблет довольно схож с Redmi Note 5 по характеристикам и отличается лишь дисплеем с увеличенной до 6.9 дюймов диагональю, а также батареей емкостью 5500 мАч.

Как и Redmi Note 5, работает Mi Max 3 на чипсете Qualcomm Snapdragon 636, объем ОЗУ составляет 4 или 6 гигабайт. Были слухи о возможной дополнительной модели аппарата со Snapdragon 710, но пока данная информация не подтвердилась. Объем встроенной памяти составляет 64 или 128 гигабайт. Главной фишкой смартфона является его 6.9-дюймовый дисплей с соотношением сторон 18:9 и FHD+ разрешением. Правда, рамки вокруг не рекордно тонкие. На тыльной стороне аппарата размещен модуль основной камеры с двумя фотосенсорами: основной на 12 МП с диафрагмой f/1.9 и размерами пикселей 1.4 мкм, а также дополнительный 5 МП сенсор с диафрагмой f/2.0, обеспечивающий эффект боке. В то же время, фронтальная камера Redmi Note 5 насчитывает 13 МП, а у Mi Max 3 - 8 МП. Присутствуют все остальные современные и необходимые интерфейсы и стандарты, включая VoLTE, двухдиапазонный модуль Wi-Fi, Bluetooth 5.0 и USB-C. К счастью, 3.5 мм аудио разъем производитель счел нужным оставить. Батарея емкостью 5500 мАч должна обеспечить фаблету больше одного дня автономной работы.

В качестве операционной системе в Mi Mix 3 выступает Android 8.1 Oreo с фирменной оболочкой производителя MIUI 9.5. Для данной модели гарантировано обновление до MIUI 10 и, скорее всего MIUI 11. Фаблет уже можно купить по предзаказу в черном, золотом и синем цвете. Цена конфигурации 4/64 составит $250, а версия 6/128 обойдется в $295. Учитывая вес в 221 грамм, Xiaomi Mi Mix 3 возможно и не станет массовым аппаратом, но точно будет отличным вариантом для тех, кому необходим большой экран и хорошая автономность.