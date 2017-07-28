Apple откажется от серии устройств iPod?

Осмотревшись, мы всё же можем обнаружить информацию об iPod и даже предложение купить себе один из них. Выходит, паника вышла напрасной. Но эти плееры, когда-то крайне популярные, действительно отходят на последний план. Их покупают в разы реже, чем смартфоны iPhone; рынок музыкальных плееров в целом находится в упадке. Всё чаще потребители не видят смысла отдавать деньги за отдельное устройство, функции которого уже встроены в любой современный смартфон.

Постепенно расцветает, вопреки общей тенденции, сегмент плееров высшей ценовой категории. С отдельными усилителями, поддержкой DSD, позолоченными разъёмами и прочей атрибутикой мира Hi-Fi. Но плееры iPod не относятся к этому миру. К какому миру они относятся сегодня, в середине 2015 года - это вопрос, на который непросто найти ответ.

Apple годами не обновляет iPod Nano, Touch и Shuffle. Вполне возможно, компания предвидела упадок на этом рынке и приняла меры по сокращению издержек заранее. Но это будет означать и то, что в течение ближайших месяцев, возможно, года эти плееры официально прекратят своё существование. И это было бы крайне грустно. Кассетные плееры, Walkman, iPod - это вещи, которые были частью детства миллионов.





Дополнение от 28 июля 2015 года: А вот и нет! Apple всё же выпустила обновлённый iPod Touch. Не обновив, однако, Shuffle и Nano.

Дополнение от 28 июля 2017 года: Прогноз исполнен! Пусть и с опозданием на пару лет. Теперь Shuffle и Nano окончательно пропали из онлайн-магазинов яблочной компании, а её представитель подтвердил американскому изданию Business Insider, что производиться они больше не будут. Похоже, устройства без возможности подключения к Сети уже не интересны как самой Apple, так и большинству её клиентов. Кстати, купить всё же пока можно. Многие российские магазины имеют запасы.