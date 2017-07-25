Notebookcheck

Nokia 8: Ждём через 3 недели

Предположительные пресс-фотографии Nokia 8
Предположительные пресс-фотографии Nokia 8
Наконец известны конкретная дата релиза и ключевые характеристики долгожданного телефона
by Sergey Tarasov, 25.07.2017
Android ARM телефоны

Теперь точно известно: шестнадцатого августа компания HMD Global, она же Nokia, должна представить свой флагманский умный телефон Nokia 8. Он будет использовать незначительно модифицированную систему Android, очень-очень быстрый центральный процессор Qualcomm Snapdragon 835, от 3 ГБ до 8 ГБ оперативной памяти и экран QHD 1440p с диагональю 5.3 дюйма. Ожидаемая стоимость, говорят, будет чуть ниже 600 евро. Тогда устройство оказалось бы дешевле единичных конкурентов, вроде Galaxy S8 и iPhone 7 Plus, но дороже целой кипы смартфонов того же класса от Xiaomi, OnePlus, LG и других звучных имён. Иначе говоря, где-то в условной серединке верхней ценовой полки. 

Что в этом телефоне особенного? Возможно, что и ничего, даже если в нём действительно окажется превосходная камера с оптикой Zeiss. Но за брендом Nokia по-прежнему стоит привязанность миллионов поклонников, от которых не спрячешься почти нигде на нашей планете. А ведь любой успешный продукт делается для людей. Нередко для известных заранее людей. 

Эта история пробуждает воспоминания и ассоциации. Именно с подобным расчётом, с ориентацией на лояльную аудиторию, были воскрешены из мёртвых телефоны Motorola (эта компания, точнее, её части недолгое время были в распоряжении Google, после чего перешли в обширные владения Lenovo). Шагнём дальше в этом направлении, многим из нас подсознательно хочется повторного пришествия телефонов Ericsson и даже Siemens. Как знать, возможно, в скором времени? 

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Sergey Tarasov, 2017-07-25 (Update: 2017-07-28)
- Редактор русскоязычной версии Notebookcheck
Обожаю читать. Люблю различные электронные штуки, будь то дистанционно управляемый катер, собранный внутри огнетушителя сабвуфер или представленный вчера Apple MacBook. В те часы, когда я не занят написанием статей для Notebookcheck, меня можно найти на вершине одной из многочисленных гор Республики Алтай.

 