Первый ноутбук с процессором Coffee Lake: 4 ядра при 15-ваттном TDP

Восьмое поколение процессоров Intel Core i3/i5/i7 будет носить имя Coffee Lake , оно станет третьим подряд поколением на основе 14-нанометровой литографии. Ожидаемая дата выхода "живых" процессоров в мир: вторая половина текущего года . То есть, гонка обновлений между производителями с большой вероятностью уже началась! И, похоже, компания Acer оказалась быстрее других.

Французский онлайн-магазин Rue Ru Commerce опубликовал страницу с 14-дюймовым ноутбуком Acer Swift 3 SF314-52G-55XD. Внутри модели должен быть процессор Core i5-8250U, а также видеокарта GeForce MX150. Указанное количество ядер ЦП равно четырём при базовой частоте 1.6 ГГц и максимально достижимой частоте 3.4 ГГц. О подобных планах Intel известно уже давно: если частоты повысить не выходит, именно так дела обстоят в последние годы, всегда можно нарастить количество вычислительных ядер.

Мобильные четырёхъядерные Core i5 семейства Coffee Lake могут поставляться с отключённой функциональностью Hyper Threading, как и многие их настольные собратья. Тем не менее, прирост быстродействия в сравнении с Kaby Lake и Skylake всё равно должен быть достаточно значительным, чтобы показать конкурентам в лице AMD и Qualcomm, что лидер рынка не сдаст позиции без боя.