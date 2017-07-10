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Стоимость производства матриц AMOLED вплотную приблизилась к LCD

Экран AMOLED, как в Samsung Galaxy S8 и других телефонах, становится доступнее и популярнее. (Изображение: Notebookcheck)
Экран AMOLED, как в Samsung Galaxy S8 и других телефонах, становится доступнее и популярнее. (Изображение: Notebookcheck)
5.5-дюймовый экран FHD AMOLED стоит почти столько же, сколько и аналогичный LTPS. Здоровое обновление рынка тормозит нехватка мощностей
by Sergey Tarasov, 10.07.2017
бизнес телефоны сенсорный

Много воды утекло со времени бочонкообразных ЭЛТ-мониторов. Текущая фаза обновления рынка экранов носит название AMOLED. Такие сенсорные экраны позволяют создавать фантастически тонкие устройства, обеспечивают отличную контрастность и другие преимущества.  

Несмотря на это, во многие телевизоры, телефоны, ноутбуки продолжают встраивать экраны TN, VA, PLS, IPS, IGZO, LTPS. Великое пришествие AMOLED задерживают два фактора: цена и недостаток производственных возможностей. Количество производителей AMOLED-дисплеев постоянно расширяется, но даже главное лицо этой растущей банды, корейская компания Samsung, пока с трудом справляется со спросом.

Вопрос цены, однако, становится всё менее значимым. По сообщениям Digitimes, популярного азиатского технического портала, себестоимость самых популярных типоразмеров матриц, конкретно Full HD 1080p на 5.5-дюймовой диагонали, уже практически идентична для AMOLED и LTPS: 12.20 против 12.10 долларов США за штуку при серийном производстве. Для справки, экраны LTPS использовались и используются в устройствах высшего класса с высоким значением PPI, например, iPhone 4S. 

На практике это означает то, что доля устройств со "старыми" экранами в ближайшие годы будет стабильно падать. Как и прибыль компаний, которые специализируются на производстве таких экранов и не инвестируют в модернизацию своих фабрик. Такие преимущественно обитают в КНР. 

Имя завтрашнего дня - QLED 

Права на технологию “Quantum Dot Light-Emitting Diode” принадлежат Samsung. Пока что она применяется в основном в телевизорах. Дисплеи с квантовыми точками имеют, помимо состоящей из нескольких зон подсветки и сравнимой с IPS решётки субпикселей, особую прослойку с нанокристаллами, которые поглощают голубой свет от подсветки и выдают более чистый красный и зелёный спектры. Это позволяет добиться заметных улучшений в цветопередаче и энергоэффективности. Пиковая яркость должна быть выше, чем у любых массово производимых сегодня экранов. С другой стороны, контрастность и минимально возможная для такой матрицы толщина будут проигрывать технологии OLED. 

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Sergey Tarasov, 2017-07-10 (Update: 2017-07-14)
- Редактор русскоязычной версии Notebookcheck
Обожаю читать. Люблю различные электронные штуки, будь то дистанционно управляемый катер, собранный внутри огнетушителя сабвуфер или представленный вчера Apple MacBook. В те часы, когда я не занят написанием статей для Notebookcheck, меня можно найти на вершине одной из многочисленных гор Республики Алтай.

 