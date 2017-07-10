Стоимость производства матриц AMOLED вплотную приблизилась к LCD
Много воды утекло со времени бочонкообразных ЭЛТ-мониторов. Текущая фаза обновления рынка экранов носит название AMOLED. Такие сенсорные экраны позволяют создавать фантастически тонкие устройства, обеспечивают отличную контрастность и другие преимущества.
Несмотря на это, во многие телевизоры, телефоны, ноутбуки продолжают встраивать экраны TN, VA, PLS, IPS, IGZO, LTPS. Великое пришествие AMOLED задерживают два фактора: цена и недостаток производственных возможностей. Количество производителей AMOLED-дисплеев постоянно расширяется, но даже главное лицо этой растущей банды, корейская компания Samsung, пока с трудом справляется со спросом.
Вопрос цены, однако, становится всё менее значимым. По сообщениям Digitimes, популярного азиатского технического портала, себестоимость самых популярных типоразмеров матриц, конкретно Full HD 1080p на 5.5-дюймовой диагонали, уже практически идентична для AMOLED и LTPS: 12.20 против 12.10 долларов США за штуку при серийном производстве. Для справки, экраны LTPS использовались и используются в устройствах высшего класса с высоким значением PPI, например, iPhone 4S.
На практике это означает то, что доля устройств со "старыми" экранами в ближайшие годы будет стабильно падать. Как и прибыль компаний, которые специализируются на производстве таких экранов и не инвестируют в модернизацию своих фабрик. Такие преимущественно обитают в КНР.
Имя завтрашнего дня - QLED
Права на технологию “Quantum Dot Light-Emitting Diode” принадлежат Samsung. Пока что она применяется в основном в телевизорах. Дисплеи с квантовыми точками имеют, помимо состоящей из нескольких зон подсветки и сравнимой с IPS решётки субпикселей, особую прослойку с нанокристаллами, которые поглощают голубой свет от подсветки и выдают более чистый красный и зелёный спектры. Это позволяет добиться заметных улучшений в цветопередаче и энергоэффективности. Пиковая яркость должна быть выше, чем у любых массово производимых сегодня экранов. С другой стороны, контрастность и минимально возможная для такой матрицы толщина будут проигрывать технологии OLED.