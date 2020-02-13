YHE BP Doctor: умные часы, измеряющие давление и насыщение крови кислородом, а также вариабельность сердечного ритма

YHE BP Doctor – новинка в мире умных часов, способная измерить давление, уровень насыщения крови кислородом и изменения ритма сердечных сокращений. Такой функционал позволит YHE BP Doctor стать незаменимым помощником в вопросе слежения за состоянием здоровья пользователя.

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YHE представила BP Doctor как «носимое устройство, позволяющее полноценно измерить давление», но по виду напоминающее умные часы. Как заявляет компания, в YHE BP Doctor использован «запатентованный метод автоматической накачки манжеты», позволяющий устройству производить измерения, не отличающиеся по точности от медицинского оборудования.

Кроме того, умные часы позволяют измерить не только артериальное давление, но и вариабельность сердечного ритма, т.е. промежуток между двумя сокращениями сердца (по сути, его графическим представлением является кардиограмма). Эти данные можно использовать, например, для оценки уровня стресса. Также с помощью устройства можно проанализировать режим сна и уровень насыщения крови кислородом.

Часы YHE BP Doctor оснащены 1.4-дюймовым сенсорным AMOLED-дисплеем с разрешением 320x360. Устройство имеет ОС, созданную на базе FreeRTos, и, предположительно, обладает автономностью до пяти дней. Производитель заверяет, что BP Doctor также могут отображать уведомления, приходящие на ваш смартфон.

YHE BP Doctor уже можно заказать на Indiegogo, цена на них стартует от $289. Устройство оказалось настолько популярным, что кампания по сбору средств уже давно превысила необходимую для запуска сумму (на 2393%), так что YHE планирует начать рассылку заказов спонсорам уже в июне.