Загадочные графические процессоры NVIDIA теряют свой лоск

Видео NVIDIA "Something super is coming..." (перев. «Грядёт нечто удивительное …») было просмотрено более 325 000 раз всего за две недели. К сожалению, многие источники указывают на то, что серия Super - это всего лишь очередное обновление серии RTX 20.

NVIDIA привлекла внимание обширной аудитории к своему промо-видео «Грядёт нечто удивительное...», опубликованному 23 мая. 16-секундный ролик набрал 326 000 просмотров на YouTube и получил почти 3000 комментариев. Если компания планирует выпуск 7-нм графические процессоры Ampere на рынок не раньше следующего года, то, как предполагают некоторые неофициальные источники, GeForce RTX 2070 Super и RTX 2080 Super (о которых как раз-таки шла речь в видео) появятся уже к выставке E3 на следующей неделе.

Также несколько источников подтвердили, что NVIDIA представит Super-версии не только RTX 2070 и RTX 2080, но и RTX 2060. Очевидно, RTX 2070S будет соответствовать текущей производительности GeForce RTX 2080, а RTX 2060S заменит GeForce RTX 2070; при этом, RTX 2080S будет первым чипом TU104 с максимальными показателями. Ниже приводится краткое изложение, уже известных на данный момент, характеристик: