Загадочные графические процессоры NVIDIA теряют свой лоск
NVIDIA привлекла внимание обширной аудитории к своему промо-видео «Грядёт нечто удивительное...», опубликованному 23 мая. 16-секундный ролик набрал 326 000 просмотров на YouTube и получил почти 3000 комментариев. Если компания планирует выпуск 7-нм графические процессоры Ampere на рынок не раньше следующего года, то, как предполагают некоторые неофициальные источники, GeForce RTX 2070 Super и RTX 2080 Super (о которых как раз-таки шла речь в видео) появятся уже к выставке E3 на следующей неделе.
Также несколько источников подтвердили, что NVIDIA представит Super-версии не только RTX 2070 и RTX 2080, но и RTX 2060. Очевидно, RTX 2070S будет соответствовать текущей производительности GeForce RTX 2080, а RTX 2060S заменит GeForce RTX 2070; при этом, RTX 2080S будет первым чипом TU104 с максимальными показателями. Ниже приводится краткое изложение, уже известных на данный момент, характеристик:
|Видеокарта
|Чипсет
|Ядра CUDA
|ОЗУ
|Скорость ОЗУ
|GeForce RTX 2060S
|TU106-410
|2,176
|8 ГБ
|14 Гбит/с
|GeForce RTX 2070S
|TU104-410
|2,560
|8 ГБ
|14 Гбит/с
|GeForce RTX 2080S
|TU104-450
|3,072
|8 ГБ
|16 Гбит/с
Таким образом, все три устройства будут предлагать более высокую ОЗУ, чем в текущем поколении RTX 20, если говорить о начальном уровне. Следовательно, RTX 2060S и RTX 2070S будут иметь на 256 ядер CUDA больше, чем их предшественники, а в то время как RTX 2080S получит фору в 128 ядер CUDA по сравнению с текущей GeForce RTX 2080.
Текущая серия графических процессоров RTX 20, вероятно, упадет в цене после анонса серии RTX 20S, что сыграет на руку потребителям. Однако, на следующей неделе главной сенсацией станут не эти графические процессоры, а долгожданная AMD Navi.