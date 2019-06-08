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Загадочные графические процессоры NVIDIA теряют свой лоск

NVIDIA может разочаровать фанатов своей линейкой «Super». (Изображение: NVIDIA)
NVIDIA может разочаровать фанатов своей линейкой «Super». (Изображение: NVIDIA)
Видео NVIDIA "Something super is coming..." (перев. «Грядёт нечто удивительное …») было просмотрено более 325 000 раз всего за две недели. К сожалению, многие источники указывают на то, что серия Super - это всего лишь очередное обновление серии RTX 20.
by Alex Alderson, 08.06.2019
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NVIDIA привлекла внимание обширной аудитории к своему промо-видео «Грядёт нечто удивительное...», опубликованному 23 мая. 16-секундный ролик набрал 326 000 просмотров на YouTube и получил почти 3000 комментариев. Если компания планирует выпуск 7-нм графические процессоры Ampere на рынок не раньше следующего года, то, как предполагают некоторые неофициальные источники, GeForce RTX 2070 Super и RTX 2080 Super (о которых как раз-таки шла речь в видео) появятся уже к выставке E3 на следующей неделе.

Также несколько источников подтвердили, что NVIDIA представит Super-версии не только RTX 2070 и RTX 2080, но и RTX 2060. Очевидно, RTX 2070S будет соответствовать текущей производительности GeForce RTX 2080, а RTX 2060S заменит GeForce RTX 2070; при этом, RTX 2080S будет первым чипом TU104 с максимальными показателями. Ниже приводится краткое изложение, уже известных на данный момент, характеристик:

Видеокарта Чипсет Ядра CUDA ОЗУ Скорость ОЗУ
GeForce RTX 2060S TU106-410 2,176 8 ГБ 14 Гбит/с
GeForce RTX 2070S TU104-410 2,560 8 ГБ 14 Гбит/с
GeForce RTX 2080S TU104-450 3,072 8 ГБ 16 Гбит/с

Таким образом, все три устройства будут предлагать более высокую ОЗУ, чем в текущем поколении RTX 20, если говорить о начальном уровне. Следовательно, RTX 2060S и RTX 2070S будут иметь на 256 ядер CUDA больше, чем их предшественники, а в то время как RTX 2080S получит фору в 128 ядер CUDA по сравнению с текущей GeForce RTX 2080.

Текущая серия графических процессоров RTX 20, вероятно, упадет в цене после анонса серии RTX 20S, что сыграет на руку потребителям. Однако, на следующей неделе главной сенсацией станут не эти графические процессоры, а долгожданная AMD Navi.

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Alex Alderson, 2019-06- 8 (Update: 2019-06- 8)

 