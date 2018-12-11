iPhone теряет позиции на китайском рынке

Результаты нового соцопроса подливают масла в огонь вечного противостояния Android и iOS: выяснилось, что около половины пользователей iPhone в Китае хотят «сменить сторону» и отказаться от яблочной продукции.

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Работники китайского исследовательского центра представили результаты опроса граждан относительно лояльности iPhone и желания в дальнейшем покупать продукцию Apple. Оказалось, что 48,6% яблочных пользователей не планируют покупать новые устройства компании из-за их непомерно высокой цены. Среди этих людей почти 40% просто хотят попробовать что-то новое, а 11% считают, что Android предоставит им больше возможностей.

Данная статистика вполне закономерна по двум причинам. Во-первых, китайские бренды Huawei и Xiaomi сейчас очень продвинулись в производстве, поэтому их флагманы почти ничем не уступают смартфонам от Apple, а в чем-то даже лучше их. Во-вторых, iPhone XS и iPhone XS Max стоят в Китае гораздо дороже тех же Huawei Mate 20 и P20 Pro, при том, что возможности устройств примерно одинаковые.

Всё это заставляет задуматься о будущем компании Apple, которая на новых устройствах не предлагает таких же ярких инноваций, как в первых iPhone. А в это же время китайские бренды беспрерывно улучшают свою продукцию, добавляя камеры, устанавливая более ёмкие аккумуляторы и придумывая новинки вроде обратной беспроводной зарядки.