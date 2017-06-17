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В портфолио Dell - уже 7 отличных ноутбуков, созданных для Ubuntu

Ноутбук для разработчиков: Dell XPS 13 Developer Edition с Ubuntu Linux
Ноутбук для разработчиков: Dell XPS 13 Developer Edition с Ubuntu Linux
Уже сегодня можно купить любой из 7 премиум-ноутбуков Dell (и даже 27-дюймовый ПК), которые работают на популярной ОС Ubuntu Linux. Модели на базе Kaby Lake поставляются с Ubuntu 16.04 LTS, а на базе Skylake - с Ubuntu 14.04 LTS.
by Codrut Nistor / Andrei Manzhov, 17.06.2017
Linux / Unix ноутбуки компьютеры Software Skylake Kaby Lake

5 лет назад Dell организовала специальный проект "Sputnik", цель которого - увеличить ту небольшую долю рынка ОС, которую занимала Ubuntu Linux. На сегодняшний день лишь несколько именитых брэндов предлагают компьютеры с предустановленной Ubuntu Linux, зато у Dell есть по меньшей мере 7 различных моделей (а также 27-дюймовый ПК AiO, который поставляется с этой же операционной системой). 

В дополнение к ноутбуку Dell XPS 13 Developer Edition (который сейчас поставляется с процессором Intel Kaby Lake и портом Thunderbolt 3, объёмом оперативной памяти до 16 ГБ, а также возможностью выбора экрана с разрешением до 3200x1800 пикселей), этот американский производитель сейчас предлагает довольно разнообразную гамму продуктов с Ubuntu:

  • Precision 3520 - до 32 ГБ ОЗУ, 15.6-дюймовый экран Full HD, видеоадаптер NVIDIA GeForce;
  • Precision 5520 - процессор Xeon, до 32 ГБ ОЗУ, 15.6-дюймовый экран 4K, видеоадаптер NVIDIA Quadro;
  • Precision 7520 - процессор Xeon, до 64 ГБ ОЗУ, 15.6-дюймовый экран 4K, видеоадаптеры NVIDIA Quadro или AMD Radeon Pro;
  • Precision 7720 - 17.3-дюймовый вариант модели 7520 с объёмом дисков до 4 ТБ (до 3 ТБ в случае 7520);
  • Precision 7510 - процессор Skylake, 15.6-дюймовый экран 3K, до 64 ГБ ОЗУ, объём дисков до 3 ТБ;
  • Precision 7710 - процессор Skylake, 17.3-дюймовый экран 3K, до 64 ГБ ОЗУ, объём дисков до 4 ТБ.

Разумеется, можно купить ноутбук без операционной системы и просто установить на него дистрибутив Linux, но преимущество упомянутых выше продуктов Dell в том, что они изначально созданы для работы с Ubuntu (и протестированы на совместимость). Например, если использовать загрузочный (portable) дистрибутив на машине, созданной для Windows, то некоторые функциональные клавиши могут работать не так, как задумано.

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Codrut Nistor / Andrei Manzhov, 2017-06-17 (Update: 2017-06-20)
- Редактор русскоязычной версии Notebookcheck
Обожаю читать. Люблю различные электронные штуки, будь то дистанционно управляемый катер, собранный внутри огнетушителя сабвуфер или представленный вчера Apple MacBook. В те часы, когда я не занят написанием статей для Notebookcheck, меня можно найти на вершине одной из многочисленных гор Республики Алтай.

 