В портфолио Dell - уже 7 отличных ноутбуков, созданных для Ubuntu
5 лет назад Dell организовала специальный проект "Sputnik", цель которого - увеличить ту небольшую долю рынка ОС, которую занимала Ubuntu Linux. На сегодняшний день лишь несколько именитых брэндов предлагают компьютеры с предустановленной Ubuntu Linux, зато у Dell есть по меньшей мере 7 различных моделей (а также 27-дюймовый ПК AiO, который поставляется с этой же операционной системой).
В дополнение к ноутбуку Dell XPS 13 Developer Edition (который сейчас поставляется с процессором Intel Kaby Lake и портом Thunderbolt 3, объёмом оперативной памяти до 16 ГБ, а также возможностью выбора экрана с разрешением до 3200x1800 пикселей), этот американский производитель сейчас предлагает довольно разнообразную гамму продуктов с Ubuntu:
- Precision 3520 - до 32 ГБ ОЗУ, 15.6-дюймовый экран Full HD, видеоадаптер NVIDIA GeForce;
- Precision 5520 - процессор Xeon, до 32 ГБ ОЗУ, 15.6-дюймовый экран 4K, видеоадаптер NVIDIA Quadro;
- Precision 7520 - процессор Xeon, до 64 ГБ ОЗУ, 15.6-дюймовый экран 4K, видеоадаптеры NVIDIA Quadro или AMD Radeon Pro;
- Precision 7720 - 17.3-дюймовый вариант модели 7520 с объёмом дисков до 4 ТБ (до 3 ТБ в случае 7520);
- Precision 7510 - процессор Skylake, 15.6-дюймовый экран 3K, до 64 ГБ ОЗУ, объём дисков до 3 ТБ;
- Precision 7710 - процессор Skylake, 17.3-дюймовый экран 3K, до 64 ГБ ОЗУ, объём дисков до 4 ТБ.
Разумеется, можно купить ноутбук без операционной системы и просто установить на него дистрибутив Linux, но преимущество упомянутых выше продуктов Dell в том, что они изначально созданы для работы с Ubuntu (и протестированы на совместимость). Например, если использовать загрузочный (portable) дистрибутив на машине, созданной для Windows, то некоторые функциональные клавиши могут работать не так, как задумано.