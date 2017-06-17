В портфолио Dell - уже 7 отличных ноутбуков, созданных для Ubuntu

Уже сегодня можно купить любой из 7 премиум-ноутбуков Dell (и даже 27-дюймовый ПК), которые работают на популярной ОС Ubuntu Linux. Модели на базе Kaby Lake поставляются с Ubuntu 16.04 LTS, а на базе Skylake - с Ubuntu 14.04 LTS.

Обзоры , Новости , Процессоры , Видеокарты , Статьи , Разделы , Прочее или частичное? аксессуары , AMD , Android , Apple , ARM , Bay Trail , Bristol Ridge / Stoney Ridge , Broadwell , бизнес , таблицы , Chinese Tech , Chromebook , трансформеры , Cyberlaw , выгодно , компьютеры , Fail , Galaxy Note , Galaxy S , Gamecheck , игры , Geforce , Google Nexus / Pixel , How To , iPad Pro , iPhone , iPhone 7 , iPhone 8 , Kaby Lake , Linux / Unix , MacBook , Monitor , MSI , ноутбуки , OnePlus Two , планшетофоны , слухи , Ryzen (Zen) , Security , Skylake , телефоны , умные часы , Software , хранение данных , Surface Pro 4 , планшеты , сенсорный , Ultrabook , Virtual Reality (VR) / Augmented Reality (AR) , Wearable , Windows , рабочие станции , XPS , Zen без изображений

5 лет назад Dell организовала специальный проект "Sputnik", цель которого - увеличить ту небольшую долю рынка ОС, которую занимала Ubuntu Linux. На сегодняшний день лишь несколько именитых брэндов предлагают компьютеры с предустановленной Ubuntu Linux, зато у Dell есть по меньшей мере 7 различных моделей (а также 27-дюймовый ПК AiO, который поставляется с этой же операционной системой).

В дополнение к ноутбуку Dell XPS 13 Developer Edition (который сейчас поставляется с процессором Intel Kaby Lake и портом Thunderbolt 3, объёмом оперативной памяти до 16 ГБ, а также возможностью выбора экрана с разрешением до 3200x1800 пикселей), этот американский производитель сейчас предлагает довольно разнообразную гамму продуктов с Ubuntu:

Precision 3520 - до 32 ГБ ОЗУ, 15.6-дюймовый экран Full HD, видеоадаптер NVIDIA GeForce;

Precision 5520 - процессор Xeon, до 32 ГБ ОЗУ, 15.6-дюймовый экран 4K, видеоадаптер NVIDIA Quadro;

NVIDIA Quadro; Precision 7520 - процессор Xeon, до 64 ГБ ОЗУ, 15.6-дюймовый экран 4K, видеоадаптеры NVIDIA Quadro или AMD Radeon Pro;

NVIDIA Quadro или AMD Radeon Pro; Precision 7720 - 17.3-дюймовый вариант модели 7520 с объёмом дисков до 4 ТБ (до 3 ТБ в случае 7520);

Precision 7510 - процессор Skylake, 15.6-дюймовый экран 3K, до 64 ГБ ОЗУ, объём дисков до 3 ТБ;

Precision 7710 - процессор Skylake, 17.3-дюймовый экран 3K, до 64 ГБ ОЗУ, объём дисков до 4 ТБ .