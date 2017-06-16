Полоса неудач у LeEco: компания закрывает сервис-центр в Шанхае

После катастрофы с выходом на рынок США, дела у LeEco дела идут под откос. Судя по последним новостям, компания начала закрывать сервис-центры у себя дома, в Китае.

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В последнее время LeEco регулярно появляется в заголовках новостей. В основном отрицательных. Похоже, что эта китайская компания находится в отчаянном положении. Об этом говорит сокращение значительной части сотрудников и закрытие одного из ключевых сервисных центров в Китае.

Ближе к концу прошлого года бренд LeEco попытался выйти на рынок США, намереваясь продавать почти футуристичные устройства по низким ценам (чтобы сделать их доступными массовой публике). Но некоторые скажут: "над ними всегда висело проклятье!" Эта компания, достигнув успеха в Китае на ниве интернет-видео, переместилась в Индию с впечатляющим набором высокопроизводительных устройств, покупка которых не разорила бы их новых владельцев. Неплохой ход, но экспансия в США была плохим советом, поскольку компания очень быстро начала испытывать финансовые проблемы.

В частности, стало известно о письме сервис-центра пользователю, где говорилось о невозможности выполнить ремонт, и в качестве причины сообщалось о требовании вернуть запчасти LeEco. Другой пользователь сообщил, что один из сервис-центров компании был закрыт. Печальные времена для компании, которая обеспечивает достойное соотношение цена/производительность среди Android-устройств (даже несмотря на уникальное имя).

