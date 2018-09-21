Sony анонсировала ретро-консоль PlayStation Classic

В декабре текущего года PlayStation исполняется 25 лет и компания Sony решила отпраздновать это событие выпуском ретро-консоли PlayStation Classic. Прямо из коробки на ней будут доступны 20 легендарных игр, в числе которых Final Fantasy VII, TEKKEN 3 and R4: Ridge Racer Type 4. В коробке все покупатели также найдут два геймпада, которые позволят играть вдвоем за одним экраном.

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Почти 25 лет назад компания Sony вошла в мир домашних игровых консолей со своей PlayStation - первой консолью, которой удалось сбросить Nintendo с пьедестала. PlayStation также была первой массовой 32-битной консолью и буквально сгребла “одной левой” всех конкурентов, самыми опасными из которых были Sega и Nintendo, перешедшие на 64 бита сразу.



В этом году Sony уже представила особую версию PlayStation 4 Pro, но игорвое сообщество явно впечатлилось класическими ремейками NES и SNES от Nintendo, что заставило японскую компанию также перевыпустить оригинальную консоль. На это ушло некоторое время, но вот миниатюрная PlayStation Classic уже здесь с 20 легендарными играми 90х прямо из коробки.



Как и в случае Nintendo, PlayStation Classic от Sony является уменьшенной копией оригинала. По информации из пресс-релиза, “ретро-консоль примерно на 45% меньше оригинальной PlayStation, а также полностью повторяет ее внешний вид и комплектацию для достижения максимального сходства. Фанаты олдскула однозначно испытают ностальгию от перепрохождения любимых игр, а неофитам будет полезно узнать с чего начиналась PlayStation. Все предустановленные игры воспроизводятся точно также, как и на оригинальной консоли”.



В комплекте с PlayStation Classic также присутствуют HDMI и USB кабели, а также два геймпада для совместной игры за одним дисплеем. Для загрузки и хранения игр используется виртуальная карта памяти, встроенная в консоль. В Sony раскрыли названия лишь нескольких из 20 предустановленных игр: Final Fantasy VII, TEKKEN 3, R4: Ridge Racer Type 4, Jumping Flash! и Wild Arms.



Старт продаж ретро-консоли PlayStation Classic намечен на 3 декабря 2018 (именно в этот день исполняется 25 лет с момента выхода оригинала), а заявленная стоимость составляет $99.9.