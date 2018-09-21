Sony анонсировала ретро-консоль PlayStation Classic
Почти 25 лет назад компания Sony вошла в мир домашних игровых консолей со своей PlayStation - первой консолью, которой удалось сбросить Nintendo с пьедестала. PlayStation также была первой массовой 32-битной консолью и буквально сгребла “одной левой” всех конкурентов, самыми опасными из которых были Sega и Nintendo, перешедшие на 64 бита сразу.
В этом году Sony уже представила особую версию PlayStation 4 Pro, но игорвое сообщество явно впечатлилось класическими ремейками NES и SNES от Nintendo, что заставило японскую компанию также перевыпустить оригинальную консоль. На это ушло некоторое время, но вот миниатюрная PlayStation Classic уже здесь с 20 легендарными играми 90х прямо из коробки.
Как и в случае Nintendo, PlayStation Classic от Sony является уменьшенной копией оригинала. По информации из пресс-релиза, “ретро-консоль примерно на 45% меньше оригинальной PlayStation, а также полностью повторяет ее внешний вид и комплектацию для достижения максимального сходства. Фанаты олдскула однозначно испытают ностальгию от перепрохождения любимых игр, а неофитам будет полезно узнать с чего начиналась PlayStation. Все предустановленные игры воспроизводятся точно также, как и на оригинальной консоли”.
В комплекте с PlayStation Classic также присутствуют HDMI и USB кабели, а также два геймпада для совместной игры за одним дисплеем. Для загрузки и хранения игр используется виртуальная карта памяти, встроенная в консоль. В Sony раскрыли названия лишь нескольких из 20 предустановленных игр: Final Fantasy VII, TEKKEN 3, R4: Ridge Racer Type 4, Jumping Flash! и Wild Arms.
Старт продаж ретро-консоли PlayStation Classic намечен на 3 декабря 2018 (именно в этот день исполняется 25 лет с момента выхода оригинала), а заявленная стоимость составляет $99.9.