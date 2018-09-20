Компания Asus представила трансформер VivoBook Flip 14 с обновленным дизайном и процессорами Intel Kaby Lake-R

Дисплейные рамки в новом алюминиевом корпусе уменьшились на 2 мм со времен прошлого поколения, но автономность устройства не снизилась. Доступный трансформируемый ноутбук сейчас продается на Amazon за $750.

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Asus VivoBook Flip 14 TP410 выпущенный в 2017 году однозначно был отличным трансформером за свои деньги. В текущем году в Asus решили серьезно обновить данную модель, выпустив ее в более компактном корпусе с свежими процессорами от Intel.



Полное название новинки - VivoBook Flip 14 TP412. В качестве процессора может выступать Core i5-8250U или i7-8550U, оба из которых принадлежат к семейству Kaby Lake-R и призваны заменить устаревшие Core i5-7200U и i7-7500U. Толщина корпуса уменьшилась с 19 до 17.6 мм, как и рамки по бокам и сверху дисплея, который теперь занимает 82% крышки ноутбука. Благодаря таким изменениям улучшилась эргономика корпуса во всех вариантах использования.



Надеемся, что прочность корпуса TP412 также будет выше, так как у TP410 с этим были проблемы. Емкость батареи и набор портов остались прежними.

Сейчас стоимость Asus VivoBook Flip 14 TP412 в различных магазинах начинается с $750. Больше информации об обновленной модели вы сможете узнать на официальном сайте Asus.



Характеристики ноутбука из официального пресс-релиза:

ASUS VivoBook Flip 14 (TP412)

