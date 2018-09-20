Компания Asus представила трансформер VivoBook Flip 14 с обновленным дизайном и процессорами Intel Kaby Lake-R
Asus VivoBook Flip 14 TP410 выпущенный в 2017 году однозначно был отличным трансформером за свои деньги. В текущем году в Asus решили серьезно обновить данную модель, выпустив ее в более компактном корпусе с свежими процессорами от Intel.
Полное название новинки - VivoBook Flip 14 TP412. В качестве процессора может выступать Core i5-8250U или i7-8550U, оба из которых принадлежат к семейству Kaby Lake-R и призваны заменить устаревшие Core i5-7200U и i7-7500U. Толщина корпуса уменьшилась с 19 до 17.6 мм, как и рамки по бокам и сверху дисплея, который теперь занимает 82% крышки ноутбука. Благодаря таким изменениям улучшилась эргономика корпуса во всех вариантах использования.
Надеемся, что прочность корпуса TP412 также будет выше, так как у TP410 с этим были проблемы. Емкость батареи и набор портов остались прежними.
Сейчас стоимость Asus VivoBook Flip 14 TP412 в различных магазинах начинается с $750. Больше информации об обновленной модели вы сможете узнать на официальном сайте Asus.
Характеристики ноутбука из официального пресс-релиза:
ASUS VivoBook Flip 14 (TP412)
|Процессор
|Intel® Core™ i7-8550U 8 поколения (TP412UA-DB71T)
Intel® Core™ i5-8250U 8 поколения (TP412UA-DB51T)
|ОС
|Windows 10 Home
|Дисплей
|14" FHD (1920x1080) IPS с 6.15-мм рамками NanoEdge
|Видеокарта
|Intel® UMA
|ОЗУ
|8 ГБ
|Накопитель
|256 ГБ SATA III SSD
|Порты
|1 x HDMI 1.4b
1 x USB 3.1 Gen 1 Type-A
2 x USB 2.0 Type-A
1 x USB 3.1 Gen 1 Type-C™ (USB-C™), только передача данных
1 x Аудио разъем
1 x Картридер
1 x Разъем питания
|Батарея
|3-ячеечная, 42 Вт⋅ч
|Цвет
|Star Grey
Galaxy Blue
|Габариты
|327.4 x 224.75 x 17.6 мм
|Вес
|1.5 кг
Источник(и)
Пресс-релиз