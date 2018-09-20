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Компания Asus представила трансформер VivoBook Flip 14 с обновленным дизайном и процессорами Intel Kaby Lake-R

Asus представила трансформер VivoBook Flip 14 с обновленным дизайном и процессорами Intel Kaby Lake-R (Изображение: Asus)
Asus представила трансформер VivoBook Flip 14 с обновленным дизайном и процессорами Intel Kaby Lake-R (Изображение: Asus)
Дисплейные рамки в новом алюминиевом корпусе уменьшились на 2 мм со времен прошлого поколения, но автономность устройства не снизилась. Доступный трансформируемый ноутбук сейчас продается на Amazon за $750.
by Allen Ngo, 20.09.2018
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Asus VivoBook Flip 14 TP410 выпущенный в 2017 году однозначно был отличным трансформером за свои деньги. В текущем году в Asus решили серьезно обновить данную модель, выпустив ее в более компактном корпусе с свежими процессорами от Intel. 

Полное название новинки - VivoBook Flip 14 TP412. В качестве процессора может выступать  Core i5-8250U или i7-8550U, оба из которых принадлежат к семейству Kaby Lake-R и призваны заменить устаревшие Core i5-7200U и i7-7500U. Толщина корпуса уменьшилась с 19 до 17.6 мм, как и рамки по бокам и сверху дисплея, который теперь занимает 82% крышки ноутбука. Благодаря таким изменениям улучшилась эргономика корпуса во всех вариантах использования.

Надеемся, что прочность корпуса TP412 также будет выше, так как у TP410 с этим были проблемы. Емкость батареи и набор портов остались прежними.
Сейчас стоимость Asus VivoBook Flip 14 TP412 в различных магазинах начинается с $750. Больше информации об обновленной модели вы сможете узнать на официальном сайте Asus.

Характеристики ноутбука из официального пресс-релиза:

ASUS VivoBook Flip 14 (TP412)

Процессор Intel® Core™ i7-8550U 8 поколения (TP412UA-DB71T)
Intel® Core™ i5-8250U 8 поколения (TP412UA-DB51T)
ОС Windows 10 Home
Дисплей 14" FHD (1920x1080) IPS с 6.15-мм рамками NanoEdge
Видеокарта Intel® UMA
ОЗУ 8 ГБ
Накопитель 256 ГБ SATA III SSD
Порты 1 x HDMI 1.4b 
1 x USB 3.1 Gen 1 Type-A
2 x USB 2.0 Type-A 
1 x USB 3.1 Gen 1 Type-C™ (USB-C™), только передача данных 
1 x Аудио разъем 
1 x Картридер
1 x Разъем питания
Батарея 3-ячеечная, 42 Вт⋅ч
Цвет Star Grey
Galaxy Blue
Габариты327.4 x 224.75 x 17.6 мм
Вес1.5 кг

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Allen Ngo, 2018-09-20 (Update: 2018-09-20)

 