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Компания Asus представила доступный игровой ноутбук ROG GU501GM с шестиядерным процессором

ROG GU501GM унаследовал все лучшее от Zephyrus M. (Изображение: Asus)
ROG GU501GM унаследовал все лучшее от Zephyrus M. (Изображение: Asus)
Если Zephyrus показался вам привлекательным, но слишком дорогим, рекомендуем обратить внимание на новый ROG GU501GM. Более доступный GU501GM имеет тот же дизайн и достаточно мощную начинку, а именно: шестиядерный процессор i7-8750H, видеокарта GTX 1060 с 6 ГБ видеопамяти, 16 ГБ DDR4-2666 ОЗУ, два накопителя 128 ГБ SSD + 1 ТБ SSHD и порт Thunderbolt 3.
by Bogdan Solca, 11.05.2018
Coffee Lake игры ноутбуки

Компания Asus продолжает обновлять свои игровые ноутбуки новыми шестиядерными процессорами восьмого поколения от Intel, среди последних моделей получивших апгрейд присутствует и ROG GU501GM. Лучше всего его можно описать как доступную версию ROG Zephyrus M, так как новинка переняла у него дизайн и характеристики (пусть и не полностью).

Первым заметным отличием является экран ноутбука. Тогда как в Zephyrus M это был IPS дисплей с FullHD разрешением и частотой обновления 144 Гц, в GU501GM установлен слегка упрощенный вариант - 15.6 дюймов, IPS, 120 Гц. Изменилась и видеокарта в ноутбуке: вместо GTX 1070 во всех конфигурациях GU501GM установлена GTX 1060 с 6 Гигабайтами видеопамяти (обычная не Max-Q версия).

В остальном характеристики все так же впечатляют. В конфигурацию ноутбука входят:
•    последний шестиядерный процессор от Intel,  i7-8750H (2.2 - 3.9 ГГц)
•    16 ГБ DDR4-2666 памяти, с возможностью расширить до 32 ГБ
•    128 ГБ SSD + 1 ТБ гибридный SATA HDD
•    RGB подсветка клавиатуры
•    WiFi и Bluetooth 4.1
•    Порты и коннекторы: комбинированный аудио разъем, 4 порта USB 3.1, HDMI, Thunderbolt 3

Описанная выше конфигурация оценена производителем в $1,499.99, но доступен также вариант со всего 8 ГБ памяти и 1 ТБ диском (без SSD) по цене $1,299.99.

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Bogdan Solca, 2018-05-11 (Update: 2018-05-12)

 