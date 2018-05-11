Компания Asus представила доступный игровой ноутбук ROG GU501GM с шестиядерным процессором

Если Zephyrus показался вам привлекательным, но слишком дорогим, рекомендуем обратить внимание на новый ROG GU501GM. Более доступный GU501GM имеет тот же дизайн и достаточно мощную начинку, а именно: шестиядерный процессор i7-8750H, видеокарта GTX 1060 с 6 ГБ видеопамяти, 16 ГБ DDR4-2666 ОЗУ, два накопителя 128 ГБ SSD + 1 ТБ SSHD и порт Thunderbolt 3.

Обзоры , Новости , Процессоры , Видеокарты , Статьи , Разделы , Прочее или частичное? аксессуары , AMD , Android , Apple , ARM , Audio , Bay Trail , бизнес , Cannon Lake , таблицы , Chinese Tech , Chromebook , Coffee Lake , Console , трансформеры , Cryptocurrency , Cyberlaw , выгодно , компьютеры , Fail , Gadget , Galaxy Note , Galaxy S , Gamecheck , игры , Geforce , Google Nexus / Pixel , How To , Internet of Things (IoT) , iOS , iPad Pro , iPhone , Kaby Lake , Linux / Unix , MacBook , Monitor , MSI , ноутбуки , OnePlus Two , планшетофоны , слухи , Ryzen (Zen) , Security , Smart Home , телефоны , умные часы , Software , хранение данных , планшеты , сенсорный , Ultrabook , Virtual Reality (VR) / Augmented Reality (AR) , Wearable , Whiskey Lake , Windows , рабочие станции , XPS без изображений

Компания Asus продолжает обновлять свои игровые ноутбуки новыми шестиядерными процессорами восьмого поколения от Intel, среди последних моделей получивших апгрейд присутствует и ROG GU501GM. Лучше всего его можно описать как доступную версию ROG Zephyrus M, так как новинка переняла у него дизайн и характеристики (пусть и не полностью).

Первым заметным отличием является экран ноутбука. Тогда как в Zephyrus M это был IPS дисплей с FullHD разрешением и частотой обновления 144 Гц, в GU501GM установлен слегка упрощенный вариант - 15.6 дюймов, IPS, 120 Гц. Изменилась и видеокарта в ноутбуке: вместо GTX 1070 во всех конфигурациях GU501GM установлена GTX 1060 с 6 Гигабайтами видеопамяти (обычная не Max-Q версия).

В остальном характеристики все так же впечатляют. В конфигурацию ноутбука входят:

• последний шестиядерный процессор от Intel, i7-8750H (2.2 - 3.9 ГГц)

• 16 ГБ DDR4-2666 памяти, с возможностью расширить до 32 ГБ

• 128 ГБ SSD + 1 ТБ гибридный SATA HDD

• RGB подсветка клавиатуры

• WiFi и Bluetooth 4.1

• Порты и коннекторы: комбинированный аудио разъем, 4 порта USB 3.1, HDMI, Thunderbolt 3



Описанная выше конфигурация оценена производителем в $1,499.99, но доступен также вариант со всего 8 ГБ памяти и 1 ТБ диском (без SSD) по цене $1,299.99.