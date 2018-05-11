Компания Asus представила доступный игровой ноутбук ROG GU501GM с шестиядерным процессором
Компания Asus продолжает обновлять свои игровые ноутбуки новыми шестиядерными процессорами восьмого поколения от Intel, среди последних моделей получивших апгрейд присутствует и ROG GU501GM. Лучше всего его можно описать как доступную версию ROG Zephyrus M, так как новинка переняла у него дизайн и характеристики (пусть и не полностью).
Первым заметным отличием является экран ноутбука. Тогда как в Zephyrus M это был IPS дисплей с FullHD разрешением и частотой обновления 144 Гц, в GU501GM установлен слегка упрощенный вариант - 15.6 дюймов, IPS, 120 Гц. Изменилась и видеокарта в ноутбуке: вместо GTX 1070 во всех конфигурациях GU501GM установлена GTX 1060 с 6 Гигабайтами видеопамяти (обычная не Max-Q версия).
В остальном характеристики все так же впечатляют. В конфигурацию ноутбука входят:
• последний шестиядерный процессор от Intel, i7-8750H (2.2 - 3.9 ГГц)
• 16 ГБ DDR4-2666 памяти, с возможностью расширить до 32 ГБ
• 128 ГБ SSD + 1 ТБ гибридный SATA HDD
• RGB подсветка клавиатуры
• WiFi и Bluetooth 4.1
• Порты и коннекторы: комбинированный аудио разъем, 4 порта USB 3.1, HDMI, Thunderbolt 3
Описанная выше конфигурация оценена производителем в $1,499.99, но доступен также вариант со всего 8 ГБ памяти и 1 ТБ диском (без SSD) по цене $1,299.99.