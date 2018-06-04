Как и утверждали разнообразные слухи в сети, компания Asus подготовила конкурентов MSI GS65 в лице нескольких моделей серии ROG GL504. Будущие модели предложат 15.6-дюймовые 144 Гц дисплеи с временем отклика 3 мс (GtG), а также массив из четырех антенн с технологией ROG RangeBoost, благодаря которой можно расширить покрытие WiFi на 30% (впервые в ноутбуках). Появление GL504 ожидается в следующем квартале, с ценой 1550 евро.

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MSI, Gigabyte и Razer уже предлагают игровые ноутбуки с тонкими рамками: GS65, Aero 15X v8 уже продаются, а скоро к ним присоединится и Razer Blade 15. Даже Dell XPS 15 9570 можно считать игровой моделью, благодаря видеокарте Nvidia GTX 1050 Ti. То есть было очевидно, что и компания Asus представит свои решения с современным, почти безрамочным экраном.

Теперь мы знаем многое о будущих ноутбуках. Всего будет представлено 2 модели: Hero II и Scar II, у обоих 15.6-дюймовые экраны с тонкими рамками, дизайн корпуса будет схож с сородичами, у которых 144 Гц/3 мс дисплеи на борту. Также, будет устанавливаться процессор Intel 8 поколения Core i7-8750H, до 32 ГБ ОЗУ DDR4 с частотой 2666 МГц и NVMe SSD объемом 512 ГБ. Ноутбуки будут немного тоньше и легче (2.33 см, 2.4 кг) существующих моделей Hero и Scar. Главным отличием между Hero II и Scar II станет модель установленной видеокарты: GTX 1060 для первого и GTX 1070 для второго.

Для того, чтобы охладить мощные внутренние компоненты, производитель создал собственную систему HyperCool Pro, состоящую из радиаторов и больших распределителей тепла, под которыми будут находиться процессор, видеочип, видеопамять и модули питания. Главной задачей системы является удержание температуры компонентов на уровне ниже 90 градусов в любых условиях. Скорее всего, в модели Scar II будут использоваться дополнительные тепловые трубки, чтобы охлаждать более мощную видеокарту GTX 1070, а значит и вес новинки будет чуть больше, чем у Hero II.

Согласно Asus, обе грядущих модели будут первыми в мире игровыми ноутбуками с четырьмя антеннами - две спереди корпуса и две сзади - для улучшения качества и дистанции приема сигнала.

Появиться в продаже Republic of Gamers Scar II и Hero II должны в третьем квартале текущего года, по стартовой цене в 1550 евро.

Asus ROG Strix (GL504) Hero II