Lenovo теперь владеет частью Fujitsu

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Японские технологические компании продолжают идти в неправильную сторону. За недавние годы такие крупные корпорации, как Sony, Sharp, Toshiba столкнулись с экономическими трудностями и были вынуждены продать части себя в руки конкурентов. Теперь к этому списку присоединяется ещё Fujitsu, известная нам в первую очередь как производитель очень лёгких (и дорогих) ноутбуков.

Согласно подтверждённым новостям, японский банк развития (DBJ) приобретает пять процентов ПК-бизнеса Fujitsu. Основная же доля, 51%, уходит во владение китайской компании Lenovo. Руководящие лица Fujitsu Client Computer Limited остаются на своих местах, продажи и поддержка уже выпущенных устройств Fujitsu на ближайшие месяцы будут продолжены как прежде.

Суммарная стоимость сделки при переводе в рубли: примерно 14.4 миллиарда. Новое партнёрство ставит своей целью совершенствование разработки и производства компьютеров и ноутбуков, а также увеличение общего числа продаж. Вероятнее всего, будущие линейки устройств обеих компаний будут несколько интереснее текущих при тех же, или даже более низких, ценах. Вот и выгода потребителю.



Стоит заметить, что для Fujitsu международные партнёрства совершенно не являются новинкой. Самый очевидный пример подобного совместного предприятия из недавнего прошлого: Fujitsu Siemens. С другой стороны, японское правительство очень настороженно относится к любым сделкам с китайцами. То, что такие сделки проходят всё чаще, со стороны рядового наблюдателя однозначно является негативным признаком, не обещающим ничего хорошего японской экономике завтрашнего дня.

