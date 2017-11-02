Notebookcheck

Lenovo теперь владеет частью Fujitsu

Всё больше компаний так или иначе становятся частью Lenovo
Что означает новое сотрудничество между Lenovo, японским банком DBJ и японской же компанией Fujitsu Client Computing Limited?
by Sergey Tarasov, 02.11.2017
бизнес ноутбуки

Японские технологические компании продолжают идти в неправильную сторону. За недавние годы такие крупные корпорации, как Sony, Sharp, Toshiba столкнулись с экономическими трудностями и были вынуждены продать части себя в руки конкурентов. Теперь к этому списку присоединяется ещё Fujitsu, известная нам в первую очередь как производитель очень лёгких (и дорогих) ноутбуков.

Согласно подтверждённым новостям, японский банк развития (DBJ) приобретает пять процентов ПК-бизнеса Fujitsu. Основная же доля, 51%, уходит во владение китайской компании Lenovo. Руководящие лица Fujitsu Client Computer Limited остаются на своих местах, продажи и поддержка уже выпущенных устройств Fujitsu  на ближайшие месяцы будут продолжены как прежде.

Суммарная стоимость сделки при переводе в рубли: примерно 14.4 миллиарда. Новое партнёрство ставит своей целью совершенствование разработки и производства компьютеров и ноутбуков, а также увеличение общего числа продаж. Вероятнее всего, будущие линейки устройств обеих компаний будут несколько интереснее текущих при тех же, или даже более низких, ценах. Вот и выгода потребителю.

Стоит заметить, что для Fujitsu международные партнёрства совершенно не являются новинкой. Самый очевидный пример подобного совместного предприятия из недавнего прошлого: Fujitsu Siemens. С другой стороны, японское правительство очень настороженно относится к любым сделкам с китайцами. То, что такие сделки проходят всё чаще, со стороны рядового наблюдателя однозначно является негативным признаком, не обещающим ничего хорошего японской экономике завтрашнего дня.

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Sergey Tarasov, 2017-11- 2 (Update: 2017-11- 6)
- Редактор русскоязычной версии Notebookcheck
Обожаю читать. Люблю различные электронные штуки, будь то дистанционно управляемый катер, собранный внутри огнетушителя сабвуфер или представленный вчера Apple MacBook. В те часы, когда я не занят написанием статей для Notebookcheck, меня можно найти на вершине одной из многочисленных гор Республики Алтай.

 