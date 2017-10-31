Google изменила метод определения языка, родного для пользователя
Новость, которую заметили не все: компания Google изменила принцип определения родного для пользователя языка. Теперь приоритет в данном вопросе будет отдаваться IP-адресу и локализации браузера.
Всего лишь несколько дней назад у хитрых пользователей была возможность открыть google.dk вместо google.ru и, вне зависимости от языковой локализации браузера, наслаждаться поиском на датском языке. Теперь же, при прочих равных, при переходе на google.dk поиск открывается исключительно на русском языке, потому что IP-адрес российский и языковая локализация браузера отнюдь не датская. Для смены языка поиска придётся зайти в свой аккаунт Google, в настройках которого уже прописан датский язык использования сервисов компании, или же хотя бы поменять локализацию браузера/операционной системы.
Есть и ещё одна альтернатива: использование VPN-сервиса, но эта опция выглядит всё менее привлекательной с учётом повышенного внимания к ней властей в последнее время.
Знаем-знаем, данный факт мало для кого будет иметь значение. В основном, для тех, кто учит новый язык и старается с головой погрузиться в зарубежную среду обитания.