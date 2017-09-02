Процессоры AMD уже продаются быстрее, чем Intel

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Один из обитателей портала Reddit собрал и проанализировал данные о продажах процессоров в Германии. Точнее, не в Германии целиком, а крайне крупном специализированном онлайн-магазине Mindfactory.de

Оказалось, что AMD обошла Intel по количеству приобретённых покупателями в августе процессоров настольного класса. Её доля от общего числа продаж: 56.1%, и такого не было уже порядка десяти лет.

Четыре из недавних процессоров AMD продаются особенно успешно. Это R5 1600, R5 1600X, R7 1700 и R7 1700X. Популярными предложениями от Intel, в то же время, можно назвать лишь две модели, i5-7600K и i7-7700K.

Кроме того, процессоры Threadripper более популярны, чем Intel Core i9.

Парочка замечаний:

Анализ основан на показателях всего лишь одной компании. Из ФРГ . Пусть даже и крупной. В России , например, самые бюджетные процессоры, вроде Celeron и Pentium , наверняка продаются успешнее i3/i5/i7

. Пусть даже и крупной. В , например, самые бюджетные процессоры, вроде и , наверняка продаются успешнее Скоро выйдет семейство процессоров Coffee Lake , которых, вероятно, ждут многие клиенты Intel

, которых, вероятно, ждут многие клиенты Данные о продажах компьютеров в сборе совсем не учтены в данной экспромт-статистике. А ведь они, как правило, основаны на компонентах от Intel, и давно. Ещё со времён большого скандала, когда те платили огромные суммы крупным сборщикам, чтобы они в свою очередь игнорировали компоненты от AMD

Десятка наиболее продаваемых на Mindfactory.de процессоров выглядит следующим образом: