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Процессоры AMD уже продаются быстрее, чем Intel

Ryzen - одна из частей мозаики, сбор которой позволит AMD вернуть давно утерянные позиции
Ryzen - одна из частей мозаики, сбор которой позволит AMD вернуть давно утерянные позиции
Честные данные от крупнейшего онлайн-супермаркета компьютерных железок в Германии
by Sergey Tarasov, 02.09.2017
AMD бизнес компьютеры

Один из обитателей портала Reddit собрал и проанализировал данные о продажах процессоров в Германии. Точнее, не в Германии целиком, а крайне крупном специализированном онлайн-магазине Mindfactory.de

Оказалось, что AMD обошла Intel по количеству приобретённых покупателями в августе процессоров настольного класса. Её доля от общего числа продаж: 56.1%, и такого не было уже порядка десяти лет.

Четыре из недавних процессоров AMD продаются особенно успешно. Это R5 1600R5 1600X, R7 1700 и R7 1700X. Популярными предложениями от Intel, в то же время, можно назвать лишь две модели, i5-7600K и i7-7700K.

Кроме того, процессоры Threadripper более популярны, чем Intel Core i9.

Парочка замечаний:

  • Анализ основан на показателях всего лишь одной компании. Из ФРГ. Пусть даже и крупной. В России, например, самые бюджетные процессоры, вроде Celeron и Pentium, наверняка продаются успешнее i3/i5/i7
  • Скоро выйдет семейство процессоров Coffee Lake, которых, вероятно, ждут многие клиенты Intel
  • Данные о продажах компьютеров в сборе совсем не учтены в данной экспромт-статистике. А ведь они, как правило, основаны на компонентах от Intel, и давно. Ещё со времён большого скандала, когда те платили огромные суммы крупным сборщикам, чтобы они в свою очередь игнорировали компоненты от AMD

Десятка наиболее продаваемых на Mindfactory.de процессоров выглядит следующим образом:

  • AMD R5 1600
  • Intel Core i7 7700K
  • AMD R7 1700
  • AMD R5 1600X
  • Intel Core i5 7600K
  • AMD R7 1700X
  • Intel Core i5 7500
  • AMD R5 1400
  • Intel Core i5 7400
  • AMD R5 1500X

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Sergey Tarasov, 2017-09- 2 (Update: 2017-09-30)
- Редактор русскоязычной версии Notebookcheck
Обожаю читать. Люблю различные электронные штуки, будь то дистанционно управляемый катер, собранный внутри огнетушителя сабвуфер или представленный вчера Apple MacBook. В те часы, когда я не занят написанием статей для Notebookcheck, меня можно найти на вершине одной из многочисленных гор Республики Алтай.

 