Процессоры AMD уже продаются быстрее, чем Intel
Один из обитателей портала Reddit собрал и проанализировал данные о продажах процессоров в Германии. Точнее, не в Германии целиком, а крайне крупном специализированном онлайн-магазине Mindfactory.de
Оказалось, что AMD обошла Intel по количеству приобретённых покупателями в августе процессоров настольного класса. Её доля от общего числа продаж: 56.1%, и такого не было уже порядка десяти лет.
Четыре из недавних процессоров AMD продаются особенно успешно. Это R5 1600, R5 1600X, R7 1700 и R7 1700X. Популярными предложениями от Intel, в то же время, можно назвать лишь две модели, i5-7600K и i7-7700K.
Кроме того, процессоры Threadripper более популярны, чем Intel Core i9.
Парочка замечаний:
- Анализ основан на показателях всего лишь одной компании. Из ФРГ. Пусть даже и крупной. В России, например, самые бюджетные процессоры, вроде Celeron и Pentium, наверняка продаются успешнее i3/i5/i7
- Скоро выйдет семейство процессоров Coffee Lake, которых, вероятно, ждут многие клиенты Intel
- Данные о продажах компьютеров в сборе совсем не учтены в данной экспромт-статистике. А ведь они, как правило, основаны на компонентах от Intel, и давно. Ещё со времён большого скандала, когда те платили огромные суммы крупным сборщикам, чтобы они в свою очередь игнорировали компоненты от AMD
Десятка наиболее продаваемых на Mindfactory.de процессоров выглядит следующим образом:
- AMD R5 1600
- Intel Core i7 7700K
- AMD R7 1700
- AMD R5 1600X
- Intel Core i5 7600K
- AMD R7 1700X
- Intel Core i5 7500
- AMD R5 1400
- Intel Core i5 7400
- AMD R5 1500X