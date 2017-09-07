Notebookcheck

Siri и все другие голосовые ассистенты уязвимы к ультразвуку

Apple Siri, в числе прочих, может являться целью подобной атаки
Apple Siri, в числе прочих, может являться целью подобной атаки
Китайские исследователи смогли управлять устройствами без ведома владельцев
by Sergey Tarasov, 07.09.2017
Android Apple Wearable

Идея, без долгих раздумий названная фразой DolphinAttack, или дельфинья атака, заключается в том, чтобы дистанционно подавать команды электронному голосовому помощнику при помощи фраз, издаваемых в ультразвуковом диапазоне. Люди их не услышат. А вот микрофоны Amazon Echo, или iPhone, или современных Android-фонов распознают и примут к исполнению.

Уязвимы оказались все попавшие под руку исследователям сервисы голосового управления, включая и Cortana, и Bixby. И даже cbcntvs? встроенные в некоторые автомобили.

Для атаки достаточно смартфона и некоторого дополнительного оборудования общей стоимостью несколько сотен рублей, включая усилитель и высокочастотный динамик. В зависимости от атакуемого устройства, минимальное рабочее расстояние может меняться от нескольких сантиметров до полуметра или больше. Apple Watch, для примера, может управляться подобным методом с более чем метрового удаления.

Опять же, в зависимости от атакуемого устройства сильно меняются и возможности, доступные шутнику или злоумышленнику. Можно спросить у Siri, сколько сантиметров в размере детородный орган слона. Можно приказать устройству открыть вредоносный сайт или набрать платный номер.

Основное решение проблемы на данный момент - отключить постоянную активность своего голосового помощника, а то и деактивировать его полностью.

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Sergey Tarasov, 2017-09- 7 (Update: 2017-09- 7)
- Редактор русскоязычной версии Notebookcheck
Обожаю читать. Люблю различные электронные штуки, будь то дистанционно управляемый катер, собранный внутри огнетушителя сабвуфер или представленный вчера Apple MacBook. В те часы, когда я не занят написанием статей для Notebookcheck, меня можно найти на вершине одной из многочисленных гор Республики Алтай.

 