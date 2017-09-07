Google может перекупить телефонный бизнес HTC

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Как и многие другие обитатели мира смартфонов, в последние годы HTC периодически испытывает трудности. Если не брать во внимание единичные удачные сделки, например, создание телефонов в партнёрстве с Google, показатели этой тайваньской компании сейчас не слишком хороши. (Насколько давно уважаемый читатель видел её телефоны на вершине или хотя бы в верхней части списков международных продаж? Ах, даже в памяти такого нет? Это - самый наглядный, но далеко не единственный пример, показывающий, почему руководство может решиться на смену обстановки, уволив часть сотрудников или перепродав какие-либо подразделения в другие руки.)

Так вот, если верить изданию DigiTimes, вышеупомянутые руки вполне могут расти из плеч компании Google. Именно она может купить бизнес по разработке и производству смартфонов у HTC. Та же, в свою очередь, сможет сконцентрировать усилия на более прибыльных направлениях. В частности, на доработке VR-гарнитур Vive.

Конкретные цифры и сроки никто не называет, но сам слух выглядит крайне правдоподобно. Если он оправдается, Google получит ещё больше возможностей - как юридических, так и физических - по разработке своих собственных устройств.





Дополнение от 24 сентября 2017 года: Новость оказалась правдивой! Как минимум, отчасти. Подразделение HTC, работавшее совместно с Google над разработкой телефонов, и это - довольно немалая часть сотрудников HTC, действительно перейдёт под крыло американской компании. На каких условиях, пока не совсем понятно, но вряд ли новых людей сразу же после перевода станут увольнять.