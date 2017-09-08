Как индийские производители смартфонов проиграли войну с китайцами Актриса Болливуда с телефоном Oppo (Изображение: NDTV Gadgets) Лонгрид, отчасти применимый и к российскому рынку

Обзоры , Новости , Процессоры , Видеокарты , Статьи , Разделы , Прочее или частичное? аксессуары , AMD , Android , Apple , ARM , Bay Trail , Bristol Ridge / Stoney Ridge , Broadwell , бизнес , таблицы , Chinese Tech , Chromebook , трансформеры , Cyberlaw , выгодно , компьютеры , Fail , Galaxy Note , Galaxy S , Gamecheck , игры , Geforce , Google Nexus / Pixel , How To , iPad Pro , iPhone , iPhone 7 , iPhone 8 , Kaby Lake , Linux / Unix , MacBook , Monitor , MSI , ноутбуки , OnePlus Two , планшетофоны , слухи , Ryzen (Zen) , Security , Skylake , Smart Home , телефоны , умные часы , Software , хранение данных , Surface Pro 4 , планшеты , сенсорный , Ultrabook , Virtual Reality (VR) / Augmented Reality (AR) , Wearable , Windows , рабочие станции , XPS , Zen без изображений «Государство должно сильнее поддерживать своих людей», высказался в начале текущего года Нарендра Бансал, основатель Intex Technologies. Эта компания по количеству продаваемых в Индии смартфонов занимала почётное второе место. Два года назад. Бансал представляет собой конденсированный образ руководителя одной из множества индийских технологических компаний, стремительно потерявших позиции на родном рынке. В своём обращении он, как и несколько других людей с похожими ролями в таких компаниях, как Micromax и Karbonn Mobiles, обвинил китайский бизнес в демпинге, в удушающей местный бизнес бесконтрольной продаже дешёвой электроники. Решение вопроса, по предложению этого джентльмена, заключается в специальных ввозных тарифах на подобные устройства. «Каждому ребёнку нужно, чтобы родители крепко держали его за руку» - подобные фразы он многократно произносил в тот день. Недовольство локальных компаний абсолютно объяснимо, и оно же является шаблонным признанием их неконкурентноспособности. За последние два года компании индийского происхождения потеряли 35% родного рынка смартфонов. Эта доля, разумеется, перешла к компаниям из КНР. Два года назад рыночная доля устройств от Micromax, Lava и прочих подобных брендов составляла более половины от 100%. К началу третьей четверти 2017 года уже китайские игроки взяли под свой контроль более половины рынка. Впервые за всю историю ведения бизнеса в этой стране. Китайцы успешно вкладываются в рекламу, в различные акции, и много внимания уделяют как онлайн-продажам, так и реальным торговым сетям. И немалую долю опыта им принесло именно сотрудничество с испытывающими трудности индийскими брендами. «Сделано в Индии» Десятилетие назад, когда самый первый iPhone только вытачивался на заводе для первой пробной партии, а до массового нашествия планшетов и смартфонов оставались годы, миром правили самые обычные телефоны с маленькими экранами и кнопками. Раскладушки, моноблоки, они были практически у каждого и навсегда вошли в повседневную жизнь. И тут в Китае и Тайвани, уже тогда крупнейших электронно-промышленных центрах, начали замечать неприятную тенденцию уменьшения продаж и прибылей. Рынок приблизился к точке насыщения, и ситуацию дополнительно отягощала относительная простота телефонов. Каждая мелкая компания считала своим долгом попробовать себя на этом поле деятельности. Индийские компании на тот момент играли роль представительств и реселлеров крупных брендов, таких, как Sony Ericsson, Motorola и далее по списку. И вот им пришла в голову идея: не пора ли сделать собственные телефоны? Мыслишка оказалась золотой для Micromax, Spice, Lava и не только них. Конечно же, создавать по-настоящему свои смартфоны они не стали. Они перекупали почти готовые устройства у китайских производителей, незначительно (если вообще) модифицировали встроенное ПО и, условно говоря, клеили на устройство и коробку свой логотип. Дело сделано!



Житель Индии с телефоном в руке (Изображение: NDTV Gadgets)

Обзоры , Новости , Процессоры , Видеокарты , Статьи , Разделы , Прочее или частичное? аксессуары , AMD , Android , Apple , ARM , Bay Trail , Bristol Ridge / Stoney Ridge , Broadwell , бизнес , таблицы , Chinese Tech , Chromebook , трансформеры , Cyberlaw , выгодно , компьютеры , Fail , Galaxy Note , Galaxy S , Gamecheck , игры , Geforce , Google Nexus / Pixel , How To , iPad Pro , iPhone , iPhone 7 , iPhone 8 , Kaby Lake , Linux / Unix , MacBook , Monitor , MSI , ноутбуки , OnePlus Two , планшетофоны , слухи , Ryzen (Zen) , Security , Skylake , Smart Home , телефоны , умные часы , Software , хранение данных , Surface Pro 4 , планшеты , сенсорный , Ultrabook , Virtual Reality (VR) / Augmented Reality (AR) , Wearable , Windows , рабочие станции , XPS , Zen без изображений Бизнес вышел неплохим. Получать прибыли, не производя, по сути, ничего, а просто доставляя готовое из точки А (китайский завод) в точку Б (местный индийский магазинчик) - это было удобно. Даже с учётом некоторых затрат на рекламу. Где, конечно же, использовались самые надёжные болевые точки: игра в крикет и индийское кино… Тем более, что китайские партнёры оказались намного проворнее своих европейских, американских и японских конкурентов. Они экономили на многих сферах разработки конечного устройства и потому могли выводить новые продукты в свет чуть ли не ежемесячно, при том, что Nokia и ей подобные фирмы нередко тратили более года на разработку новой модели. Низкая себестоимость означала хорошую выгоду для посредника и приемлемую цену для конечного потребителя. Конечно, подобные телефоны выглядели очень похожими друг на друга, обладали почти идентичным набором функций и не отличались сказочным качеством, но людям это на тот момент было неважно. «Предложение, от которого можно отказаться» Проблемы подобной модели бизнеса были очевидны, хоть и не для всех, уже тогда. Владельцы Micromax и прочих компаний мало разбирались в тенденциях рынка, в желаниях людей или хотя бы в продаваемых под брендом их компании продуктах. Они были торговцами. Они умели красиво рекламировать и выгодно продавать.



Со-основатели компании Micromax (Изображение: NDTV Gadgets)

Время шло, и новая волна развития появилась словно из ниоткуда. Эпоха смартфонов. В 2010-2011 году большинство жителей планеты уже знало, что это такое, и постепенно осознавало неизбежность ухода обычных телефонов в прошлое. Индийские производители предсказуемо продолжили своё партнёрство с набирающими вес китайскими компаниями. На основе некоторого опыта в привозимые внутрь Индии смартфоны было решено добавить некоторый пока ещё необычный функционал, в частности, возможность работы с двумя картами SIM сразу. Сейчас, между прочим, порядка 90% продаваемых в стране телефонов относятся именно к такому классу. Но на подобных моментах инновации останавливались, основной упор по-прежнему делался на низкую стоимость, чаще всего в ущерб всему остальному. И до 2015 года такая стратегия себя полностью оправдывала. ... Беда пришла, как чаще всего и бывает, снаружи, не из самой Индии. Те самые китайские компании, что неспешно налаживали свой бизнес и по мелочи сталкивались лбами между собой обнаружили вдруг, что в рамках собственной страны им стало тесно. На тот момент они уже поняли, что на дешёвой электронике много не заработаешь, а вот платить за качественную подачу и расширенный функционал готовы многие. Они точно так же знали, через опыт на своём рынке и через опыт партнёров в других странах, как привлечь клиента максимально быстро и эффективно. Индия, Индонезия и прочие страны со значительным населением попали в фокус китайских компаний ненамного позже США и богатых государств Западной Европы. Vivo, Oppo и прочие крупные игроки начали без промедлений заполнять индийский рынок своими разработками. Здесь не было нужды в посредниках, а также в чрезмерных тратах на рекламу. Продуманные, многосторонние устройства с хотя бы даже относительно уникальным дизайном, но всё ещё разумным ценником сокрушили доминировавшие вчера низкокачественные поделки. Это быстро принесло за собой новые технологии, в частности, LTE, и новые возможности. За которыми «индийские» компании поспеть никак не могли. Они не смогли предложить никакой альтернативы и бессильно наблюдали за ситуацией. Тем более, что бренды из КНР только усиливали натиск, быстро наладив взаимодействие со многими сетями реализации электроники в реальном мире, вступив в государственную программу поддержки производства на территории Индии и предприняв множество похожих по агрессивности шагов.



Крупнейшие производители смартфонов на индийском рынке (Изображение: NDTV Gadgets)

Индийские компании обиженно утверждают, что китайцы играют количеством, берут рынок за горло, устанавливая заниженные цены в расчёте окупить траты большими продажами. Это не совсем так. Те просто шли вперёд, пока остальной мир устроил привал. Теперь именно они могут делать предложения, от которых не принято отказываться. И делают. [Заметка Notebookcheck: скупают природные ресурсы, близкие к банкротству технологические компании, недвижимость в разных странах и прочие важные активы, обеспечивая продолжение своего сегодняшнего лидерства завтра] «Что случится дальше?» Упомянутые выше индийские компании не опускают нос и утверждают, что игра далеко не закончена. За активной экспансией китайских брендов должен прийти застой, и как раз здесь они нанесут ответный удар. Возможно, так оно и будет. Рынок смартфонов по всему миру относительно далёк от насыщения. С другой стороны, уже в ближайшие пару лет оно наступит. И тогда нужен будет кто-то, кто предложит более актуальную, удобную альтернативу. Что вероятнее, китайское или индийское происхождение этого лидера будущего? В настоящий момент ответ очевиден для любого непредвзятого взгляда.