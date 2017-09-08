Android 8 'Oreo' беспощадно прожигает мобильные данные
Первые негативные отзывы касательно вышедшей официально 21 августа обновлённой операционной системы Google Android 8.0 только-только начинают появляться. Неудивительно, ведь пока что она доступна лишь для единичных устройств.
Так, на портале Reddit была опубликована быстро подтверждённая информация о некорректном поведении Oreo при наличии сразу двух активных подключений. Сразу после обновления некоторые (не все) устройства начинают использовать эксклюзивно мобильное соединение, игнорируя Wi-Fi. Для большинства сотовых операторов, вне зависимости от страны, это означает относительно быстрое расходование включённого в тариф пакета мегабайт, ведь за этим следят не все, и сразу после подключение дополнительных мини-пакетов по грабительской цене. Нежелательный исход, да?
Техподдержка Google уже в курсе событий. Но на данный момент стоит всё же вручную отключать мобильное соединение, находясь дома, в качестве меры предосторожности.
- Отметим ещё раз, что вопрос затрагивает довольно скромное число людей, пожелавших обновить свои планшеты и телефоны - скорее всего, Pixel или Pixel XL - до Android 8.