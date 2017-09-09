Какой язык программирования стоит учить? Python! Вот какой
Python - наиболее популярный в мире сейчас язык программирования. По крайней мере, по версии Stack Overflow, это известный тематический портал, посвящённый кодингу и любимый людьми из разных стран.
По их информации, различные имеющие отношение к Python страницы с середины текущего года посещаются чаще страниц, имеющих отношение к другим регулярно обсуждаемом на Stack Overflow темам, а именно JavaScript, Java, C#, C++ и PHP. За последние пять лет интерес к этому языку программирования нидерландского происхождения вырос оценочно в 2.5 раза. Особенно этот факт относится к богатым странам. Некоторые поправки к статистике, возможно, и применимы - например, интерес к отдельным языкам сильно падает во время сессии и каникул в университетах - но общую тенденцию они не отменяют. Похожий на Python рост демонстрирует, кстати, ещё R. (Не слышали? Ай-ай. Ничего, Вики подскажет.)
Как Python, так и R отлично подходят для написания симуляций и прочих хитрых алгоритмов для научных исследований. Более ориентированные на коммерческую среду вещи, в частности, Java, при этом постепенно теряют популярность. Международная среда программирования эволюционирует в своём, особом темпе, хотя от некоторых вещей отказаться невозможно будет ещё много лет.
- Между прочим, свежий рейтинг популярности языков программирования от IEEE Spectrum точно так же выделяет на первое место Python!
- Каждому ориентированному на будущее кодеру стоит ещё обратить внимание на TypeScript. Эту тематику в будущем очень даже может ждать востребованность и успех.