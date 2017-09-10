Xiaomi Mi A1: как iPhone 7 Plus, но втрое дешевле
A1 - это вариация Mi 5X, внешне похожая на последние iPhone, а также на устройства серии Huawei Honor. Смартфон выпущен в рамках программы Android One, это очередная попытка Google распространить "чистые" версии своей операционной системы на как можно большее количество устройств вне зависимости от их цены. Ведь те, прошивка которых даже незначительно модифицирована, чаще всего не могут получать обновления системы от Google, а сами производители редко проявляют ответственность в данном вопросе.
Для указанной цены Xiaomi Mi A1 оснащён прямо-таки отлично. Центральный процессор: Qualcomm Snapdragon 625. Основная камера двойная, с разрешением 12 МП, один из сенсоров обеспечивает оптическое приближение 2X. Качество фотографий, судя по первым доступным в Сети обзорам, очень даже неплохое, если только не снимать в кромешной тьме. (Полноразмерный снимок #1 и #2)
Количество оперативной памяти равно 4 ГБ, постоянной - 64 ГБ. Сенсорный дисплей типа IPS (5.5 дюйма, Full HD 1080p) защищён покрытием Gorilla Glass, какой версии, увы, не указано. Разрешение лицевой камеры неприлично мало по современным тенденциям: всего 5 МП. Взамен обещается более качественный, чем обычно, звук в наушниках, даже при использовании высокоимпедансных моделей.
Ёмкость встроенной аккумуляторной батареи составляет 3080 мАч, заряжается она через USB Type C. Если верить первым обзорам, смартфон требует ежедневной зарядки при всех сценариях использования, кроме самого примитивного (исключительно звонки при отключённом соединении с Интернетом).
Штатная операционная система, Android 7.1.2 Nougat, гарантированно будет обновлена до Android Oreo ближе к концу года. Практически все приложения и элементы дизайна "родные", кроме приложения камеры. Но фотографии всё равно можно будет выгружать в облачное хранилище Google Photos.
Смартфон будет продаваться в Индии уже с 12 сентября по цене 15000 рупий. Для справки: 10 рупий - это 9 рублей. Из трёх цветов (чёрный, золотой, золотисто-розовый) доступны будут первоначально только первые два. За считанные недели после запуска в этой азиатской стране модель должна попасть и в другие государства, включая Россию, Польшу, Израиль, Мексику.