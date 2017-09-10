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Xiaomi Mi A1: как iPhone 7 Plus, но втрое дешевле

Новый Xiaomi Mi A1 (Изображение: Xiaomi)
Новый Xiaomi Mi A1 (Изображение: Xiaomi)
Смартфон использует двойную камеру, стоит чуть более $200 и выпущен в партнёрстве с Google
by Sergey Tarasov, 10.09.2017
Android телефоны

A1 - это вариация Mi 5X, внешне похожая на последние iPhone, а также на устройства серии Huawei Honor. Смартфон выпущен в рамках программы Android One, это очередная попытка Google распространить "чистые" версии своей операционной системы на как можно большее количество устройств вне зависимости от их цены. Ведь те, прошивка которых даже незначительно модифицирована, чаще всего не могут получать обновления системы от Google, а сами производители редко проявляют ответственность в данном вопросе.

Сравнение тыловой стороны iPhone 7 Plus и Mi A1 (Изображение: NDTV Gadgets)
Сравнение тыловой стороны iPhone 7 Plus и Mi A1 (Изображение: NDTV Gadgets)

Для указанной цены Xiaomi Mi A1 оснащён прямо-таки отлично. Центральный процессор: Qualcomm Snapdragon 625. Основная камера двойная, с разрешением 12 МП, один из сенсоров обеспечивает оптическое приближение 2X. Качество фотографий, судя по первым доступным в Сети обзорам, очень даже неплохое, если только не снимать в кромешной тьме. (Полноразмерный снимок #1 и #2)

"Живой" снимок основной камеры Mi A1 (Изображение: NDTV Gadgets)
"Живой" снимок основной камеры Mi A1 (Изображение: NDTV Gadgets)
"Живой" снимок основной камеры Mi A1 (Изображение: NDTV Gadgets)
"Живой" снимок основной камеры Mi A1 (Изображение: NDTV Gadgets)

Количество оперативной памяти равно 4 ГБ, постоянной - 64 ГБ. Сенсорный дисплей типа IPS (5.5 дюйма, Full HD 1080p) защищён покрытием Gorilla Glass, какой версии, увы, не указано. Разрешение лицевой камеры неприлично мало по современным тенденциям: всего 5 МП. Взамен обещается более качественный, чем обычно, звук в наушниках, даже при использовании высокоимпедансных моделей.

Ёмкость встроенной аккумуляторной батареи составляет 3080 мАч, заряжается она через USB Type C. Если верить первым обзорам, смартфон требует ежедневной зарядки при всех сценариях использования, кроме самого примитивного (исключительно звонки при отключённом соединении с Интернетом).

Штатная операционная система, Android 7.1.2 Nougat, гарантированно будет обновлена до Android Oreo ближе к концу года. Практически все приложения и элементы дизайна "родные", кроме приложения камеры. Но фотографии всё равно можно будет выгружать в облачное хранилище Google Photos.

Смартфон будет продаваться в Индии уже с 12 сентября по цене 15000 рупий. Для справки: 10 рупий - это 9 рублей. Из трёх цветов (чёрный, золотой, золотисто-розовый) доступны будут первоначально только первые два. За считанные недели после запуска в этой азиатской стране модель должна попасть и в другие государства, включая Россию, Польшу, Израиль, Мексику.

Пресс-демонстрация возможностей камеры Xiaomi Mi A1
Пресс-демонстрация возможностей камеры Xiaomi Mi A1
Пресс-сравнение: Xiaomi Mi A1 против One Plus 5 и iPhone 7 Plus
Пресс-сравнение: Xiaomi Mi A1 против One Plus 5 и iPhone 7 Plus
Пресс-образец ночного снимка
Пресс-образец ночного снимка

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Sergey Tarasov, 2017-09-10 (Update: 2017-09-11)
- Редактор русскоязычной версии Notebookcheck
Обожаю читать. Люблю различные электронные штуки, будь то дистанционно управляемый катер, собранный внутри огнетушителя сабвуфер или представленный вчера Apple MacBook. В те часы, когда я не занят написанием статей для Notebookcheck, меня можно найти на вершине одной из многочисленных гор Республики Алтай.

 