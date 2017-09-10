Xiaomi Mi A1: как iPhone 7 Plus, но втрое дешевле

A1 - это вариация Mi 5X, внешне похожая на последние iPhone, а также на устройства серии Huawei Honor. Смартфон выпущен в рамках программы Android One, это очередная попытка Google распространить "чистые" версии своей операционной системы на как можно большее количество устройств вне зависимости от их цены. Ведь те, прошивка которых даже незначительно модифицирована, чаще всего не могут получать обновления системы от Google, а сами производители редко проявляют ответственность в данном вопросе.