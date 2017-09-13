Три новых iPhone: Какой стоит купить?
Таблица: полные характеристики, цены новинок
Событие года
- Так называемый кинотеатр имени Стива Джобса был сдан в эксплуатацию совсем недавно, и подготовка к презентации проводилась в огромной спешке. Поэтому, например, расположенные почти у каждого места в зале розетки не работали.
- Основная часть события прошла расслабленно. Как метко выразился один из наших сотрудников, «смотреть презентации Стива было удовольствием, он умел вести себя на сцене. С Тимом же сразу начинает казаться, что в зале безвозмездно раздавали снотворное.» То же относится и к большинству других людей, поочерёдно возникавших на сцене. Полную запись, кстати, любой желающий может посмотреть прямо на сайте Apple. Учтите, очень много воды, пельменей мало.
Новые iPhone и не только
Всего было представлено: новые часы Watch, новая приставка Apple TV и три смартфона. Точно так, как и предсказывали слухи. Смартфоны - это iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X. Имя последнего читается как "Айфоун Тэн" или "Айфоун Десять", но никак не "Айфоун Экс"
|Apple iPhone X
|Apple iPhone 8 Plus
|Apple iPhone 8
|Apple iPhone 7 Plus
|Apple iPhone 7
|Процессор
|Apple A11, 6 ядер
|Apple A11, 6 ядер
|Apple A11, 6 ядер
|Apple A10, 4 ядра
|Apple A10, 4 ядра
|Дисплей
|5.8 дюйма, 2436 x 1125
|5.5 дюйма, 1920 x 1080
|4.7 дюйма, 1334 x 750
|5.5 дюйма, 1920 x 1080
|4.7 дюйма, 1334 x 750
|Значение PPI
|458
|401
|326
|401
|326
|Осн. камера
|2x12 МП, полн. стабилизация
|2x12 МП, част. стабилизация
|12 МП
|2x12 МП, част. стабилизация
|12 МП
|Память
|64 ГБ или 256 ГБ
|64 ГБ или 256 ГБ
|64 ГБ или 256 ГБ
|32, 128 или 256 ГБ
|32, 128 или 256 ГБ
|RAM
|3 ГБ
|2 ГБ
|2 ГБ
|2 ГБ
|2 ГБ
|Поддержка iOS 11
|Да
|Да
|Да
|Да
|Да
|Фронт. камера
|7 МП
|7 МП
|7 МП
|7 МП
|7 МП
|Заявл. время работы (воспр. видео через Wi-Fi)
|13 часов
|14 часов
|13 часов
|14 часов
|13 часов
|Face ID
|Да
|Нет
|Нет
|Нет
|Нет
|Touch ID
|Нет
|Кнопка "Домой"
|Кнопка "Домой"
|Кнопка "Домой"
|Кнопка "Домой"
|Быстрая зарядка, беспр. зарядка
|Да
|Да
|Да
|Нет
|Нет
|Водонепроницаемость
|Да
|Да
|Да
|Да
|Да
|Вес
|174 г
|202 г
|148 г
|188 г
|138 г
|Размеры
|143.5x70.9x7.6 мм
|158.5x78x7.6 мм
|138.4x67.3x7.4 мм
|158.2x78x7.4 мм
|138.2x67.1x7.1 мм
|Цена в США
|От $999
|От $799
|От $699
|От $669
|От $549
|Цена в России (Apple Store)
|От ₽79900
|От ₽64990
|От ₽56990
|От ₽52990
|От ₽43990
|Можно купить
|Ноябрь 2017
|Конец сентября 2017
|Конец сентября 2017
|Сейчас
|Сейчас
- Каждый из новых телефонов совместим со стандартом беспроводной зарядки Qi (читается как "чи"), и будет также совместим с аксессуаром AirPower от самой Apple. Он будет подходить для всей портативной электроники этой компании - вероятно, вскоре и к ноутбукам - и появится в продаже к следующему году. Пока что придётся довольствоваться Qi-станциями от Belkin и Mophie.
- Диагональ и разрешение экрана у iPhone 8 такие же, как у iPhone 7 (4.7 дюйма и 1334 на 750). То же можно сказать и про iPhone 8 Plus/iPhone 7 Plus (5.5 дюйма, 1920 на 1080). Почему, кстати, эти телефоны не называются iPhone 7S и 7S Plus, не понимает никто. Ведь количество изменений минимально!
- Предварительный заказ на iPhone X начинается 27 октября, первые поставки начинаются 3 ноября. Вероятнее всего, первые две-три недели стоит ожидать безумный спрос на этот телефон. iPhone 8 и 8 Plus можно заказать уже через три дня, 15 сентября, а ещё через неделю его начнут отправлять людям. Но особенно высокий спрос они соберут вряд ли, ведь визуально они почти не отличаются от всех прошлых моделей со времён iPhone 6 и 6 Plus.
- Все три свежепредставленных смартфона поддерживают автоматическую подстройку цветопередачи дисплея под условия освещения (True Tone). Но особенно хорошо это должно работать для OLED-дисплея iPhone X. Его разрешение, кстати, совпадает с тем, что называли в прошлом различные источники: 2436 на 1125. Да и сам телефон выглядит удивительно хорошо, особенно с боков и с лица. Большинство снимков в Сети просто не передают всей магии.
- Во всех трёх новинках обещается улучшенное качество стереодинамиков. Правда, то же обещали и при переходе с iPhone 6S и 6S Plus на iPhone 7 и 7 Plus. Тогда нам наврали.
- Apple A11 - это процессор с 2 "основными" ядрами и 4 "вспомогательными" экономичными ядрами. Но при необходимости они все могут работать сразу. К тому же, процессор имеет некоторые блоки, недоступные никаким конкурентам - в частности, блок нейросети для локальной, без отсылки на сервер, обработки информации Face ID.
- По поводу этой новой системы распознавания личности уже высказался Эдвард Сноуден, который, как ему и положено, предупреждает о возможности использования информации с Face ID всеми возможными посторонними, в том числе спецслужбами. Но и без него понятно, что Face ID - это регресс в плане безопасности по сравнению с Touch ID. Samsung не стала отказываться от сканера подушечки пальца, столкнувшись с этой же проблемой - нехваткой места на лицевой стороне - и потому его решили перенести на оборотную сторону. О чём быстро пожалели.
- OLED-экран iPhone X выглядит шикарно, обеспечивает расширенный цветовой охват и поддерживает HDR-видео. Однако, про его яркость - в канделах на метр квадратный - не было сказано ни слова. Подозрительно.
- iPhone X будет первоначально доступен лишь в двух цветах, это серебристый и серый ("Space Gray") - третий же цвет, если будет вовсе, то лишь через несколько месяцев.
- iPhone X единственный из всех смартфонов Apple имеет аппаратную стабилизацию изображения на обеих основных камерах.
- Все три новинки поддерживают скоростную зарядку, 50% за половину часа. Но - забавно - для достижения этой цели нужно будет зарядное устройство от одного из последних MacBook или MacBook Pro, да ещё и кабель, у которого с одной стороны интерфейс USB Type C, а с другой Lightning.
- Самым недорогим смартфоном от Apple теперь официально считается 4-дюймовый iPhone SE, представленный в 2016 году. Он стоит 349 долларов в США и 27990 рублей в России (Apple Store). Его же можно купить в большинстве торговых сетей по цене на 10-15% ниже официальной. Но ещё интереснее то, что iPhone 6 и iPhone 6 Plus также до сих пор не распроданы во многих сетях, например, в Эльдорадо. Они стоят ещё дешевле iPhone SE.
Что ещё на радаре видно?
- iOS 11 будет официально выпущена в мир 19 сентября. MacOS 10.13 High Sierra выйдет 25 сентября. Судя по бета-версиям, обе операционные системы будут нещадно тормозить на старых устройствах (вроде iPhone 5S или Mac mini 2010). Хотя ни одно из этих старых устройств из списков совместимости удалено не было. То есть, iOS 11 должна работать на всех iPhone, на которых уже работает iOS 10, это устройства с 64-битным процессором и не менее 1 ГБ RAM. Новая macOS должна работать на всех Mac, iMac и Macbook, где используется хотя бы 2 ГБ оперативной памяти и процессор Intel семейства Core 2 Duo, Core 2 Quad, Core i5/i7, Core M.
- Представлена новая приставка Apple TV, которая, впрочем, за пределами Америки и парочки других англоговорящих стран мало чем полезна.
- Новые смарт-часы Watch, теперь уже в третьей редакции, теперь используют двухъядерный процессор и встроенный модуль сотовой связи. Версия с LTE будет стоить 399 долларов с США, версия без - 329 долларов, прошлые реинкарнации обойдутся ещё дешевле. Время работы по-прежнему скромное, ориентироваться стоит ровно на день. Но зато теперь часы умеют принимать звонки, когда iPhone нет рядом (при этом используется тот же номер, что у iPhone). Музыку можно слушать напрямую через Интернет с использованием Apple Music. Само собой, крупные американские операторы связи уже представили специальные тарифы как раз для Watch Series 3. Но пожелает ли хоть один из операторов России или СНГ повторить этот шаг?