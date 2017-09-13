Три новых iPhone: Какой стоит купить?

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Событие года

Так называемый кинотеатр имени Стива Джобса был сдан в эксплуатацию совсем недавно , и подготовка к презентации проводилась в огромной спешке . Поэтому, например, расположенные почти у каждого места в зале розетки не работали.

был сдан в эксплуатацию совсем , и подготовка к презентации проводилась в огромной . Поэтому, например, расположенные почти у каждого места в зале не работали. Основная часть события прошла расслабленно. Как метко выразился один из наших сотрудников, «смотреть презентации Стива было удовольствием, он умел вести себя на сцене. С Тимом же сразу начинает казаться, что в зале безвозмездно раздавали снотворное.» То же относится и к большинству других людей, поочерёдно возникавших на сцене. Полную запись, кстати, любой желающий может посмотреть прямо на сайте Apple. Учтите, очень много воды, пельменей мало.

Новые iPhone и не только

Всего было представлено: новые часы Watch, новая приставка Apple TV и три смартфона. Точно так, как и предсказывали слухи. Смартфоны - это iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X. Имя последнего читается как "Айфоун Тэн" или "Айфоун Десять", но никак не "Айфоун Экс"