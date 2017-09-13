Бывший поставщик графических процессоров для Apple может пойти в суд

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iPhone X, iPhone 8 и iPhone 8 Plus оснащаются не только разработанным самой Apple центральным процессором A11, но ещё и графическим процессором того же сорта. Разработанным без всякой сторонней помощи. Так ли это на самом деле? Возможно, ответ придётся искать в суде.

Ещё в апреле стало известно, что Apple хочет прекратить выплату лицензионных отчислений в пользу Imagination через, ориентировочно, полтора года. Яблочная компания сообщила также о разработке собственного ГП для новых iPhone и всех будущих устройств с iOS. С точки зрения Imagination Technologies, создать подобную разработку так быстро своими силами нельзя. Значит, за основу в какой-то степени взяты плоды прошлого сотрудничества, как, например, модернизированная для Apple A10 версия видеопроцессора Power VR GT7600 Plus.

Две компании успешно сотрудничали много лет. Одни говорят, что именно сейчас между ними возник острый спор о справедливости размеров отчислений. Другие подмечают, что Apple уже не менее чем два-три года ведёт курс на взятие максимального контроля над производством компонентов для своей электроники. Так или иначе, разногласия, подобные нынешним, чаще всего заканчиваются юридической потасовкой и длинным уголовным процессом... хотя есть и шанс, что всё решится миром.

Дополнение от 2 октября 2017 года: Неизвестно пока, оказалась ли новость правдивой, но положение дел всё равно сильно изменилось! На фоне падения акций и большого негативного внимания со стороны прессы компания Imagination попала на продажу. И, надо заметить, уже куплена одной из малоизвестных американских компаний Кремниевой Долины - Canyon Bridge. Эта компания принадлежит китайцам. Так что вскоре MediaTek и прочие китайские производители ARM-процессоров получат куда более опасные инструменты борьбы с Qualcomm и другими зарубежными конкурентами.

